La Llar Santa Maria de Queralt ha viscut una Patum diferent focalitzada en una exposició sobre la indumentària i la història de la seva comparseria, però també ha comptat amb salts de maces que han incorporat un punt de lluïment a la celebració. La iniciativa està impulsada per l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

Tot i la pluja intermitent, el pati del centre s’ha omplert de visitants interessats en conèixer els detalls més exhaustius de la festa, i que també han pogut presenciar l’únic salt d’una comparsa en aquestes festes del Corpus marcades per la covid-19.

Miguel Gucemas, membre de la comissió de la Patum de la Llar, ha assenyalat que «hi havia l’opció de fer una Patum però no ho veiem clar per la situació epidèmica i perquè tampoc se celebraven la resta de patums». D’altra banda, Gucemas ha apuntat que es va decidir realitzar un salt de maces per «fer alguna cosa que fos Patum. Marca una mica la diferència», emfatitza.