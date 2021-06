La desfilada de la comparseria de La Patum prevista pel dijous de Corpus no es farà. Així ho ha anunciat per sorpresa aquest dimecres al matí l'Ajuntament de Berga en un comunicat en el qual s'al·lega a motius de seguretat. L'acte, de les poques activitats patumaires que hi ha previstes en aquest segon any sense Patum per la pandèmia, havia de permetre veure desfilar pel centre de la ciutat les principals imatges de la festa i també gaudir d'algun element pirotècnic. El recorregut havia de ser d'uns dos quilòmetres i hi havia disponibles 700 seients preassignats a través d'un sorteig.

Segons el text difós pel consistori, la decisió de suspendre l'acte s'ha pres de forma acordada per tots els grups municipals (CUP, ERC, Junts per Berga i PSC), així com pels membres del Patronat i caps de colla de La Patum en una reunió d’urgència feta ahir dimarts, al vespre.

Els organitzadors de la desfilada tenen present, expliquen, "la possibilitat real" que s'haguessin produït concentracions de persones en zones de l’interior del perímetre del recorregut per entorpir o evitar el desenvolupament de la desfilada, així com el risc d’incomplir les mesures de prevenció per la covid-19. Per això el consistori ha pres la determinació d’anul·lar l’esdeveniment i substituirà la passada per una plantada de la comparseria tal com es farà el diumenge de Corpus. "El fet de fer-ho dos dies permetrà que tothom pugui ser-ne partícip", creu l'Ajuntament.

Cancel·lació del sorteig

La suspensió de la passada de la comparseria patumaire també ha suposat la cancel·lació del sorteig per adjudicar les 700 cadires habilitades en diverses zones del recorregut per poder veure la desfilada. L’Ajuntament de Berga va haver d’adaptar el format inicial de la desfilada que consistia en una passada de la comparseria patumaire amb el públic distribuït a peu dret al llarg d’un recorregut d’uns dos quilòmetres. Les directrius contradictòries rebudes per diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, van comportar que la passada es fes obligatòriament amb el públic assegut mentre les comparses estiguessin en moviment per tal de complir la normativa vigent i evitar sancions.

Plantada de la comparseria

El consistori berguedà ha decidit substituir la desfilada del dijous de Corpus (3 de juny) per una plantada de la comparseria, tal com està previst que es faci el diumenge, 6 de juny. Així doncs, tant dijous com diumenge, els elements de la imatgeria de La Patum s’exposaran a la plaça de Sant Pere, de 10 a 14 h.

L’accés a la plaça serà lliure i no caldrà fer reserva prèvia, però es comptarà amb personal de seguretat privada per evitar aglomeracions i afavorir la fluïdesa del trànsit de persones. Es recomana a la ciutadania evitar formar grups de més de 10 persones i dedicar el temps indispensable per visualitzar la comparseria per tal que tothom pugui gaudir-ne.