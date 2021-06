Berga multiplica per sis la població durant els dies àlgids de Corpus, i pels bars, restaurants comerços també són les jornades amb més facturació. Per segon cop a la història, aquest any no serà així. La suspensió de la Patum es viu amb resignació a Berga perquè suposa perdre la setmana més important de l’any.

És el cas de la dolceria Pujol, situada a tocar de l’epicentre de la festa: la plaça de Sant Pere. «A nivell de feina serà com un cap de setmana, o un pont. Res més», lamenta el seu responsable, Albert Dorna. Els sectors més afectats per la pandèmia de covid-19 són ara els qui patiran les conseqüències de no fer Patum. Per això, des de Berga Comercial, reclamen «un pla de xoc» que els ajudi a superar la crisi.

Situat en un dels espais més emblemàtics de Patum, la Barana és un bar típic de la festa. «Sempre està a petar, és un espai que viu la Patum tot el dia», explica un dels seus responsables, Dani Perona. Es dóna el cas que ell i un grup de berguedans van reobrir el bar el gener del 2020, només uns mesos abans de l’esclat de la pandèmia. «Tenim ganes de viure una Patum, però aquest any encara no podrà ser», lamenta.

Tenint en compte l’experiència de l’any passat que, malgrat la pandèmia, van viure un increment de la feina respecte d’una setmana normal, aquest any han decidit omplir neveres i fer comandes «sense saber gaire com anirà». En canvi, a la dolceria Pujol no han incrementat personal i preveuen que, a nivell de feina, no serà gaire diferent d’un cap de setmana normal.

La Dolors Fígols és la responsable de l’única botiga de records de Patum. Només obre la setmana de la festa perquè, segons explica, la resta de l’any no li surt a compte. «Ho hem provat, però no ens en sortim», assegura. De cara a aquests dies, tot i que no hi haurà Patum, té previst obrir algunes hores al dia. Fígols lamenta que la gent només pensi en Patum una setmana l’any i, al seu parer, l’administració aposta «poc» per revertir aquesta situació i permetre que la ciutat visqui de la festa tot l’any. «És la festa de cultura popular per excel·lència i no ho sembla», es queixa Fígols.

Des de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga, el seu president, Xavi Orcajo, reclama a l’Ajuntament «un pla de xoc» que permeti reactivar l’economia dels comerços més afectats. «Està clar que no fer Patum provoca que l’Ajuntament s’estalviï diners. Creiem que aquests diners s’haurien d’haver dedicat a un pla de xoc, però no ha estat així, i s’han hagut de destinar a d’altres àrees afectades per una mala gestió de l’Ajuntament», lamenta Orcajo. El president de Berga Comercial defensa que les ajudes que s’han donat són «insuficients» i diu s’hauria d’haver actuat «de manera quirúrgica».