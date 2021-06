Els grups municipals de l'Ajuntament de Berga i els caps de colla de la Patum han reclamat al govern de la Generalitat en una roda de premsa conjunta que doti la festa d'un finançament esbale. "No és una reclamació amb mala fe", ha recordat l'alcalde accidental Ivan Sànchez, que també ha demanat un pla sectorial per la represa de la cultura popular. "Tot i que no mou tants diners, és història i sentiments", ha reivindicat.

Relacionades Els caps de colla de les comparses donen suport a la suspensió de la desfilada de la Patum

Les dues forces de l'oposició -Junts i PSC- han coincidit en la necessitat de treballar "plegats" des de la propera setmana per preparar la Patum de 2022. El portaveu de Junts, Ferran Aymerich, ha demanat "amplitud de mires" i un finançament "correcte" i considera que s'ha de tenir la capacitat per adaptar la Patum a les circumstàncies d'aquests dos últims anys. Mentrestant, l'edil del PSC, Abel García, ha assegurat que "avui és un dia històric" per la unitat que han volgut transmetre els grups del consistori i els caps de colla de les comparses.

L’Ajuntament de Berga va anunciar ahir que suspenia la desfilada de la comparseria de la Patum prevista per avui dijous al matí al·legant motius de seguretat sanitària. Es tracta d’una decisió acordada per tots els grups municipals del consistori (CUP, ERC, Junts per Berga i PSC), així com pels membres del Patronat i caps de colla de La Patum en una reunió d’urgència feta dimarts, al vespre. En el seu lloc, aquest dijous els elements de la imatgeria de la Patum s’han exposat a la plaça de Sant Pere, de 10 del matí a 2 del migdia. L'exposició es tornarà a fer diumenge.

El canvi de format adoptat es fa, ha explicat l'Ajuntament de Berga, per complir la normativa i la possibilitat real que es produeixin concentracions de persones en zones de l’interior del perímetre del recorregut per entorpir o evitar el desenvolupament de la desfilada, així com el risc d’incomplir les mesures de prevenció per la covid-19 han fet que el consistori prengui la determinació d’anul·lar l’esdeveniment.

Malestar amb la Generalitat

La regidora de Patum de l’Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha assenyalat a Regió7 que el consistori va rebre inputs negatius per part dels cossos de seguretat sobre el manteniment del perímetre de seguretat durant la desfilada. Fonts dels Mossos d’Esquadra, però, han assegurat a aquest diari que no han participat ni s’han implicat en l’estudi del dispositiu de seguretat.

Valverde ha qualificat de «contradictòria» l’ordre del Departament d’Interior que estableix que hi ha d’haver un perímetre de seguretat i que els espectadors han d’estar asseguts. «El que havíem plantejat nosaltres inicialment és segur tenint en compte que d’aquí a unes setmanes hi haurà 25.000 persones al Canet Rock. No entenem perquè uns sí i els altres no», es queixa l’edil.

Et pot interessar: Berguedà Els Mossos intensificaran el controls de trànsit i seguretat per Patum

En aquest sentit, Valverde lamenta la manca de suport del govern de la Generalitat a la festa. «Quan s’han de fer campanyes de màrqueting tothom es posa la Patum a la boca, però a l’hora d’arremangar-se aquest ajuntament sempre s’ha trobat sol. És una falta de respecte cap al conjunt de berguedans i berguedanes», ha denunciat la regidora de Patum del consistori.