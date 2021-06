El Concurs de Fotografia del Berguedà Memorial Joan Ribera i Fornells, nascut per divulgar la geografia humana i paisatgística de la comarca i recordar la figura d’aquest reconegut fotògraf guardiolenc, arriba a la quinzena edició.

Les fotografies es poden presentar fins al 15 d’agost de 2021, únicament per correu electrònic. S’han d’enviar a la següent adreça: concursfoto.arxiubergueda@gmail. com. Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies per categoria.

El certamen preveu tres categories. El Berguedà, El Patrimoni romànic de la comarca i Guardiola de Bergueda, el poble nadiu de Joan Ribera. A cada categoria hi haurà un primer premi de 240 euros i un segon premi de 120 euros. En total el certamen reparteix 1.080 euros en premis.

L’import dels premis Berguedà i Patrimoni romànic del Berguedà els aporta el Consell Comarcal.El premi Guardiola de Berguedà és finançat per l’ajuntament del mateix municipi. A més, els primers premis gaudiran d’un trofeu aportat per la família Ribera.

El veredicte del jurat es farà públic en l’acte de lliurament de premis l’octubre de 2021 al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà.