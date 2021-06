Els caps de colla de les comparses consideren, com els grups polítics, que la decisió d’anul·lar la passada d'aquest dijous és la més encertada. De fet, segons ha remarcat el mateix consistori, és una mesura consensuada entre les forces municipals i els membres del Patronat i caps de colla.

El cap de colla dels Turcs i Cavallets, Jaume Casadesús, comparteix la decisió però considera que ja des del principi l’activitat ja no estava ben enfocat i creu que s’havia d’haver consultat amb mes persones. A més, diu que «la gent de Berga s’ha sentit discriminada i apartada» ja que només es permetia l’accés en seients a 700 persones.

Mentrestant, Òscar Guijarro, cap de colla dels Nans Vells, destaca que és la millor decisió per la seguretat de tothom, i carrega contra la Generalitat per tombar el pla inicial del consistori.

Per la seva banda, el cap de colla dels vestidors de Plens i Maces, Joan Sala, creu que si s’hagués celebrat la desfilada s’haurien produït problemes de seguretat perquè «molta gent s’hagués volgut quedar dins del cordó». En la mateixa línia s’expressa el cap de colla del Tabal, Xavi Prat. «Si es fa Patum és per tots. És inviable que puguis controlar la gent», opina el tabaler de la Patum.

La reunió d’urgència celebrada aquest dimarts entre els grups polítics i els caps de colla de les comparses és la segona que se celebra en menys de dues setmanes per tractar la qüestió de la possible desfilada. De fet, en la primera, emmarcada en el context del Patronat, va desencadenar en l’acord per fer aquesta activitat però sense donar-se’n més detalls.

L’oposició considera que és la decisió més sensata

Els partits de l’oposició de Berga coincideixen a apuntar que la suspensió de la desfilada era el més apropiat tenint en compte els condicionants dictats a última hora per la Generalitat de Catalunya.

Junts per Berga considera que la suspensió «era el més sensat» davant de la limitació de l’aforament a 700 persones i que estigués en risc la seguretat. Això sí, recalquen que en el futur «s’haurà de reflexionar sobre com s’han fet les coses» i que «no és el primer cas del mandat en què es plantegen accions a correcuita».

En aquest sentit, demanen que, a partir de la pròxima setmana, es comenci a treballar de cara a la Patum del 2022 «amb temps, objectius clars i l’assessorament del màxim nombre de persones possible». A més, el grup assenyala que «no tot és culpa de la Generalitat», i considera que s’hauria de fer autocrítica i assumir responsabilitats per haver arribat a aquesta situació.

Per la seva banda, des del PSC, Abel García assegura compartir la decisió i recorda que el més fàcil hagués sigut quedar-se al marge «però no és el meu tarannà», remarca. García defensa que hagin prevalgut els criteris de salut pública i seguretat i apunta que es queda amb el fet que la decisió hagi estat unànime de tots els grups polítics, caps de colla i membres del patronat. A més, diu que ja es valorarà més endavant si la proposta de la desfilada «ha estat improvisada».

Ramon Camps, també regidor de l’equip de govern per ERC, subscriu la posició oficial del consistori recorda que «hem hagut d’anar sobre la marxa» i adaptar-nos a les pautes de la Generalitat. «Tenim bastant les mans lligades», recalca.