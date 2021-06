Els Mossos d’Esquadra intensificaran des d’avui fins a finals d’aquesta setmana la seva presència a Berga. Aquest increment de l’activitat policial es traduirà en un major nombre de controls de trànsit i també es farà més prevenció de seguretat ciutadana malgrat que finalment no se celebra la Patum.

Així, des d’avui i al llarg d’aquests propers dies, el cos policial comptarà amb un reforç d’efectius de les diferents àrees als diversos torns al llarg del dia, segons van informar fonts del cos policial.

D’aquesta manera, com és habitual en els dies de la Patum, a Berga hi haurà hi haurà més patrullatge al carrer fent tasques de prevenció de seguretat ciutadana, el cos policial disposarà de més efectius de l’àrea de recursos operatius (ARRO) i també s’instal·laran més controls d’alcoholèmia als conductors, especialment durant les hores nocturnes.

D’aquesta manera, hi haurà un desplegament de la policia catalana equiparable al que hi havia en els anys en què se celebrava la Patum i que sempre és superior al d’un final de setmana convencional.

Més enllà dels controls en matèria de trànsit i de les diferents tasques estrictament de seguretat ciutadana, el cos policial català també controlarà que la ciutadania compleixi amb les mesures anticovid que encara hi ha vigents.

Es tracta de mesures com poden ser el correcte ús de la mascareta o que els establiments de restauració tanquin a l’hora indicada.