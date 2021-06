El nucli històric de Gironella guanyarà importància des del punt de vista turístic amb una nova ruta de descoberta del poble que en donarà a conèixer el seu passat a través de diversos espais municipals que hauran estat museïtzats i amb els fils del teixit industrial com a eix conductor del recorregut.

El recorregut s’iniciarà a l’equipament on hi havia l’Espai Jove, que s’habilitarà com a centre de rebuda turístic. Allà els visitants rebran el material per seguir una ruta i es podran baixar l’aplicació mòbil de la mateixa, necessària per completar-la. La ruta proposa descobrir tots els fils que conformen la història de Gironella a través de sis espais diferenciats.

En cada espai s’hi trobaran ambientacions i jocs que serviran per desxifrar el personatge o el tema que amaguen i l’aplicació mòbil proposarà un joc de descoberta diferent en cada punt amb enigmes i efectes de realitat augmentada a més de guiar als usuaris durant la ruta.

Amb aquest projecte, que recorrerà el punt de rebuda, l’església antiga de Santa Eulàlia, la torre de l’homenatge, la presó, la plaça del forn i el cau, es farà un viatge per tota la història de Gironella passant per totes les grans èpoques del poble com són l’edat Mitjana, l’època moderna i la industrialització lligades per un fil conductor relacionat al món del tèxtil.

El projecte també contempla actualitzar la visita a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, un dels principals punts turístics del municipi. Així, es renovarà el sistema de llum i de so i s’incorporaran noves experiències visuals i immersives. «A la torre hi farem millores, sobretot tecnològiques, per explicar una versió més personal dels personatges que hi vivien», explica el regidor de Turisme, Lluís Vall.

Es tracta del projecte de dinamització de turisme més ambiciós d’aquest mandat i és una de les iniciatives que proposa l’actual govern per potenciar aquest àmbit al municipi. «Gironella mai havia creat estratègies turístiques i aquest és un dels objectius d’aquest mandat. Vam començar creant una zona d’acollida d’autocaravanes, que està cada cap de setmana plena, vam presentar fa dos mesos una web de turisme, ara per Sant Joan traurem la primera campanya turística de Gironella, farem aquest projecte del nucli antic i seguirem fent coses en aquest sentit», assegura Vall. El regidor explica que en els últims anys s’havien centrat en adequar el patrimoni per tal de poder-lo fer visitable i ara, un cop acabades les obres de diferents espais, l’objectiu és dinamitzar aquest patrimoni.

El projecte, que ara es troba en fase de licitació, té un cost total de 164.000 euros . D’aquests, 128.000 són finançats a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) i del Pla de Foment de Turisme de la Generalitat de Catalunya, mentre que la resta de l’import prové de fons propis de l’Ajuntament de Gironella.