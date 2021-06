Els grups municipals de l’Ajuntament de Berga i els caps de colla de la Patum han reclamat al govern de la Generalitat en una roda de premsa conjunta que doti la festa d’un finançament estable.

«No és una reclamació amb mala fe», ha recordat l’alcalde accidental Ivan Sànchez, que també ha demanat un pla sectorial per la represa de la cultura popular. «Tot i que no mou tants diners, és història i sentiments», ha reivindicat. També ha posat en valor la imatge unitària transmesa avui a l’hora de parlar amb el Govern.

Mentrestant, la regidora de Patum, Roser Valverde, ha reclamat al govern català poder disposar d’una línia de finançament estable i pensada per a la Patum, perquè avui dia «només optem a subvencions mitjançant concurrència competitiva amb altres festes majors que disten del que és la Patum». D’altra banda, ha valorat positivament que «en els últims anys s’hagi iniciat el camí pel que fa a la conservació i restauració de la imatgeria de la festa».

Les dues forces de l’oposició -Junts i PSC- han coincidit en la necessitat de treballar «plegats» des de la propera setmana per preparar la Patum de 2022. El portaveu de Junts, Ferran Aymerich, ha demanat «amplitud de mires, suport institucional i un finançament correcte», i considera que s’ha de tenir la capacitat per adaptar la Patum a les circumstàncies d’aquests dos últims anys. «La Patum de 2022 probablement no serà com la que vam viure el 2019», ha recordat.

Per la seva banda, l’edil del PSC, Abel García, ha assegurat que «avui és un dia històric» per la unitat que han volgut transmetre els grups del consistori i els caps de colla de les comparses. A més, ha apuntat que «avui comencem a caminar mirant al futur perquè la Patum va més enllà d’una legislatura».

La portaveu d’ERC, Dolors Tous, també s’ha afegit a la crida unànime del consistori i ha reclamat al nou govern de la Generalitat de Catalunya «que ens faci cas i que tot el que demanem des de Berga sigui extensiu a altres poblacions que es troben en la mateixa situació que nosaltres».