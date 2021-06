Avui dissabte les colles de cultura popular amb seccions infantils tenen una cita a Berga per agafar idees i posar-se al dia en tots aquells aspectes relacionats amb les colles infantils.

Es tracta d’un cicle de xerrades en el qual es parlarà de temes com la legislació, la seguretat, les actituds pedagògiques i la dinamització de les colles de cultura popular amb infants i joves. Es presentaran exemples, com el cas de la Patum Infantil de Berga i el Corpus del barri de la Geltrú de Vilanova, i es farà una taula rodona per debatre i resoldre dubtes.

L’activitat serà presentada pel comunicador cultural Pau Benavent i és organitzada per l’Ajuntament de Berga conjuntament amb l’Agrupació del Bestiari.