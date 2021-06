El proper dilluns 7 de juny, Salut Catalunya Central – Hospital de Berga tornarà a obrir les portes del seu Hospital de Dia Psicogeriàtric, que ha estat tancat durant mesos a causa de la covid-19.

Amb totes les mesures de seguretat, el centre tornarà a acollir els usuaris, que es dividiran en dos grups bombolla i hauran de portar mascareta quirúrgica en tot moment mentre es trobin a l’interior del centre.

L’horari del centre és de 9 de del matí a 2/4 de 5 de la tarda, de dilluns a divendres, i és un recurs per a pacients que han estat derivats al neuròleg i, posteriorment, han passat una avaluació del neuropsicòleg. Està destinat a aquelles persones que estan diagnosticades de demència en un estat inicial o mitjà.

A l’Hospital de Dia es presta atenció terapèutica amb la finalitat d’alentir o frenar el màxim possible el deteriorament del malalt diagnosticat de demència, per millorar la discapacitat que provoca aquesta malaltia en tots els nivells.

S’hi presten un conjunt d’atencions als pacients que no necessiten infraestructura hospitalària, però sí vigilància continuada i assistència complexa. A més, un altre dels seus objectius és també proporcionar suport a les famílies, tant suport emocional com disminució de la càrrega que pot comportar.

L’espai és ubicat a la cinquena planta de l’hospital i compleix totes les mesures de prevenció, com ventilació o material individual per a cada pacient. Hi intervé un equip multidisciplinari format per professionals de geriatria, psicologia, treball social, teràpia ocupacional, infermeria i fisioteràpia.

L’Hospital de Dia Psicogeriàtic de l’Hospital Sant Bernabé és un servei que s’ofereix des de l’any 2004, de manera que d’aquí a 3 anys es compliran dues dècades del seu naixement.

Salt de fase d’accessibilitat

L’ Hospital de Berga va activar fa poc més d’una setmana la Fase 2 del protocol d’accessibilitat, que permet les visites a pacients no covid durant una hora al migdia i una altra hora a la tarda. L’acompanyant ha de ser sempre la mateixa persona durant almenys set dies, i cal que s’acrediti al punt d’informació.

El canvi de fase és possible gràcies a la millora dels indicadors epidemiològics. La resta de criteris d’accessibilitat queden com estaven fins aquest moment. A consultes externes i urgències no es permet l’entrada d’acompanyants tret de casos excepcionals, així com tampoc a la planta covid.

Tot i la millora progressiva dels indicadors epidemiològics a la comarca, l’hospital no permetia les visites a pacients no covid des del 18 de març passat, quan va activar la fase 3 del protocol. De fet, aquesta iniciativa es va posar en marxa tan sols dues setmanes abans, concretament el dia 5 de març.

En una entrevista recent a Regió7, la directora assistencial del centre, Antònia Baraldés, va assenyalar que els criteris del protocol no es poden flexibilitzar tenint en compte que molts dels visitants i acompanyants de l’hospital encara no estan vacunats.