Berga ha celebrat aquest cap de setmana el segon tram de les festes de Corpus amb una nova plantada de les figures festives a la plaça de Sant Pere diumenge al migdia com a acte principal. Els actes del cap de setmana, marcats per la meteorologia inestable, han deixat entre els berguedans un regust d’insatisfacció pel que hauria de ser i no ha pogut ser. Molts dels que s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de Sant Pere, tant joves com famílies, coincidien a exclamar que «estem celebrant el Corpus, la Patum no».

Des de les deu del matí les figures de la Patum van quedar exposades per la plaça i els berguedans van començar a arribar-hi per tocar-les, en el cas de les guites, o fer-ne fotografies, en el cas de la resta, que quedava darrere un cordó. A partir de tres quarts de dotze els responsables del control d’assistència van tancar els carrers d’accés a la plaça perquè la congregació de gent ja no permetia mantenir una distància de seguretat de dos metres. Les cues es van allargar cap a la plaça Viladomat i el carrer Major. Durant tot el matí les escenes es van repetir: selfies amb les guites, pares pujant-hi els fills, fotografies de la canalla davant els nans, els cavallets o els gegants, i als perímetres del recinte patumaire grups de joves amb la cervesa a la mà esperant que no passés res. Molts comentaven que eren allà, si més no, per tastar un petit regust de Patum i desitjar-se entre tots que l’any que ve sí que puguin fer els salts.

La pluja va impedir dissabte a la nit la celebració del concert de Joan Miquel Oliver a la plaça Viladomat. Des de l’Ajuntament han apuntat aquest diumenge que analitzaran el calendari per fixar una nova data perquè es pugui fer. De la mateixa manera, el consistori també va haver de suspendre l’audició de sardanes que hi havia prevista per aquest diumenge a la tarda a causa de la meteorologia.