Aparèixer en un videoclip de l’estrella musical nord-americana Becky G va impulsar Marià Casals (Gironella, 1994) a les xarxes socials, on en els darrers quatre anys ha anat acumulant gairebé mig milió de seguidors. Tot i entrar al món dels influencers, mai ha deixat de treballar de soldador i ara ha decidit provar sort i muntar una empresa de mobles (Weld on). També s’ha format en interpretació, i aviat se’l podrà veure en una pel·lícula de Netflix.

Per què es va aventurar a crear una empresa i a fer mobles?

Després d’una temporada vivint a Barcelona, vaig tornar a Gironella, em vaig independitzar i volia posar mobles a la meva nova casa. Llavors vaig pensar que si hi havia gent que podia fer mobles, jo també en seria capaç. I va ser quan vaig començar a descobrir aquesta vocació. Ho vaig publicar a les xarxes socials i veia que agradaven, és estrany veure un influencer fent de soldador i és un mercat que volia explorar.

Li va bé el negoci?

Ho vaig començar a fer per vocació, realment hi guanyo pocs diners. Si per un moble que fabrico m’emporto uns 300 euros, amb un post a les xarxes socials guanyo quatre vegades més. Weld on era una empresa sense ànim de lucre, però a poc a poc les comandes van arribar i la gent ho veia per xarxes i me’n demanava.

Què significa Weld On?

És un joc de paraules: «Weld» significa soldar en anglès, i quan pronuncies el nom sencer (Weld On) significa «Ben fet» en anglès. Per tant, és la combinació perfecta.

On és el seu racó per fabricar mobles?

A l’empresa familiar que tenim a Gironella, Tallers Mecànics Sort.

El nom dels mobles els posa vostè?

Sí, la majoria són llocs on he viatjat. També intento enfocar-ho molt amb la moda.

A més de mobles, també vol fer d’actor. Apareixerà en una nova pel·lícula de Netflix.

Després de dos anys formant-me com a actor em sentia fort per presentar-me a càstings, va sorgir l’oportunitat d’aquesta pel·lícula de Netflix: «A través de mi ventana». I tot i que hi tinc un paper secundari, amb només vuit frases, ha estat tota una experiència i espero que se m’obrin més portes.

Sobre què tracta el film?

Es basa en una novel·la juvenil i és un drama romàntic entre adolescents. El meu personatge es diu Marco i, com que semblo més jove del que soc, és un paper que podia fer (riu).

Qui hi apareix?

Serà una pel·lícula amb moltes cares noves i la majoria som actors novells. Com els dos protagonistes principals: Clara Galle i Julio Peña Fernández.

Quin va ser el detonant per fer el pas d’influencer a actor?

Sempre he estat molt ambiciós i no em volia quedar només com a influencer, i farà uns dos anys que vaig fer un canvi de xip. La feina que tenia i que consistia només a fer-me una foto i penjar-la a les xarxes socials no m’omplia. Volia ser més que una cara fotogènica, i per això vaig decidir provar sort com a actor. És molt important formar-se com a dramaturg, i durant dos anys he estat a diferents escoles d’art dramàtic a Barcelona, com la Nancy Tuñón i La Bobina.

Té nous projectes entre mans?

Ara en tinc un força interessant en què fabricaré mobles en directe a través de Twitch. Hi ha una productora que s’ha posat en contacte amb mi, tot i que de moment només hi ha converses i no puc donar més detalls. Però serà una experiència diferent i podré barrejar dues de les meves passions: treballar amb les mans i la comunicació.

Té gairebé mig milió de seguidors a Instagram. El paren pel carrer?

Quan era més actiu a Instagram, sí que em paraven pel carrer, però a mi no m’ha acabat de fer mai el pes això. M’estimo més ser anònim, i quan em demanaven fotos em feia vergonya. Però això era en una altra època.

Ha tingut picabaralles a les xarxes socials?

És un món molt competitiu, però m’imagino que això també passa a totes les feines. M’he trobat amb molta falsedat i amb molts interessos. M’ha anat molt bé estar sempre amb els amics del meu poble i així poder mantenir els peus a terra i seguir sent com sempre.