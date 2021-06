La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet el Pla director del monestir de Santa Maria de Lillet, integrat per un conjunt de construccions de diferent entitat estructural i estat de conservació. El conjunt, en el qual hi destaca l'església consagrada el 883, va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) l’any 1999.

El Pla director, que ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), té com a finalitat servir d’instrument de gestió, tan tècnic com econòmic, de cara a facilitar la presa de decisions ja sigui pel que fa a la programació de les actuacions i previsió de les inversions a realitzar, com també per la implementació de nous usos d’aquest espai. En el seu conjunt, el Pla preveu inversions per valor de dos milions d’euros.

El document és també una eina de planejament plurianual que ha de conformar un full de ruta de planificació i garantir la coherència de totes i cadascuna de les actuacions que s’han de portar a terme en el conjunt monàstic en el futur. Al mateix temps, el treball també es constitueix com un mitjà per difondre els valors històrics, arquitectònics, patrimonials i paisatgístics d’aquest bé, posant aquest coneixement a l’abast de tota la ciutadania. Així doncs, protegir, conservar, recuperar i restaurar l’essència i l’autenticitat del monestir, garantint així la seva transmissió a generacions futures.

El monestir de Santa Maria de Lillet va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de monument històric, el 1999. L’església va ser consagrada el 833 pel bisbe Sisebut d'Urgell i a partir del segle XI s’hi va establir una canònica agustiniana, que esdevingué una important comunitat de la contrada entre els segles XII i XIII.

Així, al llarg dels anys, el monestir s’ha configurat com un conjunt de construccions de diferent entitat estructural i estat de conservació, que és un resultat de gairebé dotze segles d’ampliacions i reformes a partir de la construcció de l’església, que se situa al costat més septentrional.