Cada municipi del Berguedà tindrà via lliure aquest estiu per autoritzar o prohibir no el bany en zones naturals que es trobin en els límits del seu terme municipal. Això és el que preveu l’ordenança que ha posat en marxa el Consell Comarcal pel que fa a l’accés al medi natural. La seva aplicació ara només depèn de que s’aprovi en el ple de cada consistori, de manera que anirà entrant en vigor progressivament a cada municipi quan ho decideixi aquest òrgan.

El conseller comarcal de Medi Natural, Pep Llamas, ha assegurat a Regió7 que la normativa «deixa en mans dels ajuntaments decidir si es permet el bany o no en cada un dels trams d’aigua, i en quines hores». De fet, l’ordenança ja és a disposició dels ajuntaments, que poden fer-hi les modificacions que creguin oportunes per adaptar-la a les particularitats de la seva població abans de portar-la a aprovació del ple.

Això sí, Llamas ha puntualitzat que en l’àmbit sancionador s’ha demanat als ajuntaments que facin els mínims retocs possibles. «No podem canviar les regles de joc cada vegada que canviem de municipi», ha manifestat.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que alguns municipis de la comarca -els més petits- no es reuneixen en ple amb una freqüència mensual sinó trimestral, i això pot ser un obstacle perquè la normativa hi entri en vigor aquest estiu. En aquest sentit, Llamas admet que serà molt complicat que se la facin seva les 31 localitats del Berguedà.

El conseller, però, apunta que l’objectiu és consolidar el model de la riera de Merlès de l’estiu passat en les poblacions que decideixin acollir-s’hi. A més, aquesta ordenança romandrà vigent tot l’any i, per tant, també es podrà aplicar en altres períodes en que la comarca acostuma a comptar amb una important afluència de visitants al medi natural, com ara durant la temporada de bolets.

Una de les zones que l’estiu passat va patir més problemes d’accés i gestió de l’espai va ser la del riu Bastareny. Pep Llamas, que també és regidor a l’oposició de Bagà -un dels municipis més afectats -, espera que les poblacions de la zona donin el vist bo a la normativa per tal que puguin coordinar-se de forma conjunta.

L’ordenança també es complementaria amb el pla d’usos sobre l’embassament de la Baells, del qual a dia d’avui no se’n coneixen més detalls però que podria estar enllestit de forma imminent.