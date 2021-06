L'exalcalde de Berga Juli Gendrau no continua al Servei Català de Trànsit (SCT). Amb el canvi de govern, ERC ostenta ara la conselleria d'Interior, de manera que era previsible que Gendrau deixés d'ostentar aquest càrrec.

Gendrau havia estat alcalde de Berga durant dues legislatures -de l'any 2007 al 2015-, delegat del Govern a la Catalunya Central i director general del cos de Bombers abans d'encapçalar el Servei Català de Trànsit.

El polític berguedà s'ha mostrat content a Regió7 per la tasca realitzada aquests últims anys al Departament d'Interior, en els quals li ha tocat viure circumstàncies de gran envergadura com la gestió de la pandèmia, l'aplicació de l'article 155, i també episodis greus d'incendis forestals i temporals meteorològics. "He anat carregant una motxilla plena d'experiències, i marxo satisfet per la feina feta perquè les valoracions han estat positives", ha asenyalat Gendrau.

Ara, Gendrau diu que "torno a casa", tot i que descarta tornar-se a presentar com a alcaldable de Berga. El polític assegura que vol emprendre "projectes particulars" al marge de l'activitat política.