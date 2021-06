Berga oferirà l’exposició de la nova campanya del Voluntariat per la Llengua Quan parles fas màgia. Es focalitza l’atenció en un aspecte clau del programa de Voluntariat per la Llengua: la capacitat per fer créixer el català a través de la conversa i transformar la vida de les persones que hi participen a partir de la llengua.

A Berga, l’exposició es podrà visitar a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet del 8 al 15 de juny, i al Casal Cívic de Berga del 17 al 25 de juny. L’horari d’obertura de la Biblioteca serà els dilluns, els dimarts, els dimecres i els divendres, de 15 a 20 hores, i els dijous, de 9.30 a 13.30 hores. I l’horari del Casal Cívic, de dilluns a dissabte, de 9 a 21 h.

El programa del Voluntariat per la llengua és obert tot l’any. Totes aquelles persones que hi vulguin participar, com a voluntàries o com a aprenentes, poden demanar informació a través del correu electrònic vxl.montserrat@cpnl.cat o dels telèfons 667 992 489 o 634 757 868.