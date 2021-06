Acord per a la reactivació econòmica del Berguedà 2021-2025. L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà va engegar la passada tardor un pla anomenat VisióAceb per impulsar l'economia de la comarca. Ara s'ha arribat a un acord entre partits polítics, administracions i agents econòmics socials de la comarca per prioritzar una vintena de propostes de les vuitanta que inicialment es proposaven.

Es tracta d'un apel·la a trobar el finançament necessari perquè aquestes prioritats siguin una realitat i no tornin a quedar al calaix. A més, l'acord implica que aquestes propostes s'hagin d'executar obligatòriament en els propers anys independentment dels governants i dels representants de les patronals i les entitats socials i econòmiques.

El document amb vint propostes s'ha treballat parel·lament amb l'Estratègia Berguedana 2020-2030 del Consell Comarcal, amb el conjunt de formacions polítiques de la comarca -ERC, Junts per Catalunya, CUP, PDeCAT i PSC, i s'ha consensuat amb Berga Comercial, l'Associació d'Hostaleria i Turisme i empresaris a nivell particular que s’hi han implicat.

Josep Maria Serarols, president de l’ACEB, va recordar en la presentació d’aquest document en un acte a l’Estany Clar que “la iniciativa havia sorgit d’un grup d’empresaris activistes amb passió pel territori del Berguedà i dotar de sentit la nostra existència com a entitat”.

Mentrestant, Albert Vilardaga, de la junta de l’ACEB, va assenyalar que el procés ha estat llarg i ha servit per recollir totes les propostes i les idees dels agents que hi han volgut participar. “Després de la presentació de la nostra particular visió, la dels empresaris i l’ACEB, vam voler trobar el consens i arribar a propostes unificades i, sobretot, marcar les línies de treball, el procés d’actuació i el finançament”.

Per arribar a aquest punt, en els darrers mesos s’han celebrat diverses reunions de la Comissió Executiva Provisional (formada per tots els agents econòmics i polítics que han volgut) per treballar el document. La primera part del procés va concloure aquest dimecres amb un principi d’acord segellat entre tots els agents implicats.

El proper pas és que el plenari del Consell Comarcal del Berguedà porti a aprovació el document en el qual es prioritzen una vintena d'accions dividides en els següents eixos: captar nous veïns a la comarca, impulsar decididament l’emprenedoria, dinamitzar el teixit productiu, atraure empreses, talent i professionals, impulsar el polígon industrial comarcal d’Olvan, dinamitzar centres de treball i empreses per generar nous espais; millorar les infraestructures viàries i les comunicacions físiques i digitals i treballar en la formació i l’ocupació.

L’objectiu d’aquesta priorització és centrar els esforços públics i privats dels propers anys en matèria de promoció econòmica per millorar l’eficiència i impacte d’alguna de les línies en les quals ja s’està treballant i desenvolupar i dotar de recursos noves iniciatives necessàries. En aquest sentit, per cadascuna de les línies presentades, es preveu detallar conjuntament amb l’organisme pertinent el pla de treball específic, que haurà de tenir un contingut de l’acció, lideratge, pressupost, calendari, i indicadors de seguiment i avaluació de l’impacte i el bon funcionament de cada acció.

Després de l’aprovació d’aquest acord pel plenari del Consell Comarcal del Berguedà, es proposa iniciar immediatament el treball d’aquestes propostes, algunes de les quals ja s’estan impulsant, i trobar el finançament necessari per tenir-les planificades i executar-les. Per altra banda, s’ha proposat un model de cogovernança compartit a nivell públic i privat i amb un comitè institucional i un altre d’executiu.

Durant la reunió d’aquest dimecres, es va proposar també portar al consell d’alcaldes l’acord perquè tots els ajuntaments i els seus representants el puguin ratificar, conèixer, i treballar en projectes i accions concretes a nivell de comarca per assolir el finançament per totes les vies possibles.