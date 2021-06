L’entrada de l’Hospital Sant Bernabé de Berga llueix acolorida des de fa pocs dies. Es tracta d’una proposta artística de 240 metres quadrats composta de grava existent a aquest espai però que ha canviat el seu color gris per una gama cromàtica viva que va des del vermell fins al blau passant pel verd, el rosa i el blanc.

Aquesta és la segona de les quatre propostes artístiques que han creat artistes locals de la Catalunya Central en el marc del projecte Art+Salut. Els departaments de Cultura i Salut de la Catalunya Central han unit esforços des de fa quatre mesos per reconèixer el treball del professional sanitari així com la col·laboració de la ciutadania en la lluita contra la covid-19.

L’autor de l’obra ha estat l’artista berguedà Berni Puig, mentre que la coordinació del projecte ha anat a càrrec de Miquel Bardagil i Pep Espelt, els comissaris designats pel Departament de Cultura de la Generalitat. La gestació del projecte va arrancar el passat mes de febrer.

Berni Puig va visitar l’espai amb el comissari del projecte i responsables del centre i del departament de Salut per valorar quina intervenció podia mantenir un diàleg directe amb les persones que fan ús de l’hospital ja sigui perquè hi treballen, són a les habitacions o bé són visitants dels propis pacients.

Per això es va decantar per una proposta molt visible tant si s’hi accedeix accedeix com si et trobes a diferents punts del mateix. «M’interessava aquesta doble visió de la intervenció» ha explicat el mateix Berni Puig en l’acte de presentació celebrat aquest dijous davant l’accés a l’hospital.

A l’acte de presentació, hi ha participat el delegat del departament de Cultura a la Catalunya central, Lluís Cerarols que ha elogiat la feina feta pels comissaris del projecte i pels artistes locals. També ha intervingut la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Teresa Sabater que ha posat l’accent en el treball conjunt per empènyer aquest projecte i que reflecteix també el treball conjunt que es va fer durant la pandèmia. Mentrestant, la gerent de l’Hospital Sant Bernabé de Berga, Anna Forcada, ha volgut agrair la proposta artística que llueix ara al centre i s’ha unit al reconeixement dels professionals de la sanitat.