Berga torna a celebrar plens de manera presencial. La sessió ordinària d’aquest mes de juny ha estat la primera que ha tingut lloc físicament després de l’esclat de la covid-19 el març de 2020. El ple de l’Ascensió de fa unes setmanes ja va comptar amb la presència de tots els regidors i regidors en la sala, però aleshores els regidors havien de mantenir la distància de seguretat i no van ocupar els seus llocs habituals.

Un dels punts destacats del plenari va ser una modificació pressupostària per encabir en els comptes el conveni amb Berga Comercial per dinamitzar el comerç de la ciutat. Tot i que el tràmit va tirar endavant amb unanimitat, l’oposició va criticar l’equip de govern per no plantejar aquesta modificació fins ara, a mitjans de l’exercici, i va acusar-lo d’improvisar.

El portaveu de Junts per Catalunya, Ferran Aymerich, va recordar que el seu grup ja havia demanat el passat mes de desembre -en l’aprovació del pressupost- que es dotés d’una major quantitat la partida de promoció econòmica. Mentrestant, el regidor del PSC, Abel García, va advertir que «seguim sent reactius i poc proactius, i això ens passarà factura».

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, va justificar que la demora del conveni s’ha produït per la voluntat del consistori d’adaptar les propostes de Berga Comercial al conjunt del comerç de la ciutat. De fet, una de les principals discrepàncies entre l’Ajuntament i l’entitat en la negociació va ser sobre la quantitat que es destinava a tot el comerç i quina anava dirigida només als establiments associats a la UBIC.

Ple sobre la residència

En la sessió el grup municipal de Junts per Berga va reclamar que es celebri un ple extraordinari sobre la residència, com ja va demanar fa unes setmanes el PSC. El regidor de la primera força de l’oposició, Marc Marginet, va assenyalar que «s’han fet moltes coses a última hora que no compartim».Per la seva banda, l’alcalde accidental, Ivan Sànchez, va assegurar que està previst un Patronat properament per presentar la liquidació dels comptes del centre de l’any 2021, que va a càrrec de l’empresa SUMAR.

Liquidació de factures

També va comportar retrets entre equip de govern i oposició la qüestió de la depuració comptable presentada en el ple de maig. El consistori considera que algunes factures no reflecteixen el termini mig de pagament real, però Junts i PSC defensen que s’està improvisant i no s’estan fent «passos garantistes».