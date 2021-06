Petra Jebens (Heidenheim) és una alemanya resident a Espanya des de fa 34 anys que presideix l’Institut Espanyol de Baubilogie (IEB). De fet, aquest centre va ser creat per demanda de l’Institut Alemany de Baubilogie, del qual Jebens és consultora. Segons la Jebens, són com «instituts germans». L’IEB ha estat present a Firhàbitat gràcies a Edu Llop, líder del projecte +Habitable i un dels principals impulsors de la mostra, ja que és alumne del màster de bioconstrucció que imparteix aquest centre.

Què ofereix l’Institut Espanyol de Baubilogie?

Tenim una màster en bioconstrucció que ja han cursat més de 450 alumnes i fem molta formació. Actualment es parla molt de sostenibilitat, però molta gent no està ben formada i a vegades només són paraules. El 2021 no es pot parlar de sostenibilitat, no és suficient. Hem de regenenerar a tots els nivells: cultura, arquitectura, etc. En el nostre màster es parla de la ubicació d’una casa, tipologies de construcció, instal·lació elèctrica, paisatges, fisiologia de la casa, etc. Està tot inclòs. L’elecció de material quan es fa una casa nova és crucial. I és molt important que aquest canvi que necessitem vingui de les zones rurals. També ens agradaria fer una crida a l’administració a apostar per aquest camí. He pogut parlar amb la consellera i li estic molt agraïda. Sobretot, crec que que és molt important que s’aposti per aquestes iniciatives en edificis públics. És molt important que donin exemple.

Què us va captivar d’aquesta fira?

Tenim alumnes del màster que han participat en l’organització de la fira. Ens van dir que volien organitzar una fira, i ens va semblar fantàstic. Ens hem sorprès molt positivament perquè és una fira molt gran. No esperàvem gairebé 40 estands. Creiem que és una molt bona iniciativa. Hem vist molts estands de fusta, i nosaltres voldríem animar també a utilitzar fang i fibres naturals.

Creu que falten més iniciatives com aquesta?

Per descomptat , hi hauria d’haver una fira com aquesta a cada comarca. Aquest és el canvi que necessitem, i arribarà des del camp. Així que tant de bo s’animin d’altres pobles a fer una fira semblant.

On considera que hi ha més conscienciació sobre aquest tema: a Catalunya i Espanya o Alemanya?

Alemanya està molt avançat i s’ha fet molta conscienciació. Pel que fa a Espanya, he vist que Catalunya i al País Basc també hi ha força sensibilització.

I a la resta d’Espanya n’hi ha menys?

És una mica més lent, sobretot al sud.

Creu que els indrets de costa amb molta activitat turística durant l’estiu costa una mica més la conscienciació que en zones rurals?

Exacte, potser a les zones rurals la gent ha de buscar feina i mitjans per generar ingressos amb molta imaginació. A la costa només pensen en el turisme, i és molt més difícil crear cultures regeneratives.