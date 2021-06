El Berguedà és la comarca catalana amb més risc de rebrot del país una setmana després de Corpus. Tot i que aquest any no s’ha celebrat la Patum i els actes que s’hi van organitzar es feien sota estrictes controls de seguretat, el cert és que durant els dies festius a la capital berguedana s’hi veia més moviment del que és habitual als carrers i, malgrat no s’hi registressin incidències destacables, més grups d’amics es trobaven als carrers, i als punts més cèntrics de la ciutat hi circulava força gent.

La comarca s’enfila als 355 punts en l’índex que mesura el risc de rebrot, segons el darrer informe del Departament de Salut, i la xifra contrasta amb les dades publicades fa una setmana, ja que estava per sota dels 100 punts. Tot i que el Berguedà és la comarca amb el pitjor registre epidemiològic, i és dins la franja de risc molt alt, s’ha de tenir en compte que, en general, les dades eren positives i mostraven una millora important des de final d’abril, i es va arribar als 43 punts de risc de rebrot el 23 de maig. Així, durant el mes passat la millora va ser notòria i la comarca va arribar a xifres només assolides el setembre.

Des del dia 3 de juny, però, es registra un augment progressiu. Amb les darreres xifres registrades, el Berguedà torna a la situació de fa un mes i mig, i és que cal recular fins al dia 2 de maig per trobar una xifra més alta. Aquell dia la comarca tenia 360 punts. Del 5 de maig al 7 de juny, la comarca estava per sota dels 300. Entre el 2 i el 6 de juny s’hi han detectat 33 nous positius, mentre que la setmana anterior n’hi va haver 12. La segona comarca amb més risc de rebrot de Catalunya és la Conca de Barberà, amb 296 punts.

Pel que fa a la resta de comarques de la Catalunya Central, el Solsonès està en setena posició, amb 140 punts, i l’Alt Urgell -també de l’àmbit de Regió7- es troba un lloc per sota en el rànquing, tot i que té els mateixos punts. L’Anoia i el Bages encara presenten un risc alt, amb 105 i 103 punts respectivament. Tot i això, totes dues comarques tenen tendències ben diferents, mentre que el Bages millora clarament la situació epidemiològica des del 24 de maig, l’Anoia està registrant un repunt des del dia 3 d’aquest mes. La mitjana catalana se situa, en el darrer informe del Departament de Salut, a 103 punts.

Una de les comarques de l’àmbit d’aquest diari que més ha millorat és la Cerdanya, ja que té actualment 40 punts i, per tant, un risc moderat de rebrot. D’altra banda, el Moianès té 23 punts i és una de les zones del país que està a la cua en l’índex que mesura la incidència del virus.

En general, la Catalunya Central segueix la tendència de la resta del país i la situació millora a mesura que la campanya de vacunació avança i hi ha més ciutadans immunes als efectes de la covid-19. La majoria de comarques tenen un risc moderat o baix.

658 nous contagis i 3 morts a Catalunya

El Departament de Salut va comptabilitzar 658 nous casos de covid-19 i tres morts ahir. Això eleva el total de casos en tota la pandèmia a 634.664, i les defuncions, a 22.222, segons el darrer balanç de la conselleria. A més, hi ha 7 crítics menys a les UCI i ara el total és de 181.

Els ingressats a planta cauen fins a 510, 44 menys. Pel que fa a la velocitat de propagació, l’Rt, s’incrementa dues centèsimes fins a 0,93, mentre que el risc de rebrot baixa dos punts, fins a 88. La incidència acumulada a 14 dies també es redueix i es manté per sota de 100. Passa de 99,83 a 96,01. El 3,35% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o testos d’antígens, en el període del 2 al 8 de juny n’hi va haver 3.404, inferior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 4.034. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 43,94 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (52,07).

Entre el 2 i el 8 de juny s’han declarat 16 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 20. En l’últim interval hi havia ingressades als hospitals 570 persones. La setmana del 26 de maig a l’1 de juny n’hi havia 685.

Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 31.394 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia (+5). Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.912. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 8.861 persones.

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, hi ha 205 nous positius, i el nombre total de confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia se situa en 137.209, xifra que s’eleva a 156.096 amb totes les proves.