Junts per Berga i la CUP s’han intercanviat crítiques i retrets en les últimes hores per la gestió que cada una de les formacions ha realitzat d’ajuts i concessions en les últimes legislatures.

El xoc va començar dijous passat en el ple ordinari de juny, quan Junts va recriminar als cupaires que havien deixat escapar una subvenció de la Diputació de Barcelona de l’any 2019 xifrada en gairebé 110.000 euros.

Concretament, era un ajut de «millora de l’ocupabilitat» que permetia al consistori contractar nou persones de manera temporal. Dels 109.091,29 de l’ajut, l’Ajuntament de Berga –per decisió pròpia– només va beneficiar-se de 19.873,26 euros amb la contractació de tres persones.

El portaveu del grup municipal de Junts, Ferran Aymerich, va acusar el govern d’improvisació i d’una mala planificació, i va al·legar que no és el primer projecte en el qual el consistori deixa escapar diners provinents de subvencions, com ara la de les obres del polígon de la Valldan. «Són més de 150.000 euros que aquest Ajuntament ha deixat d’ingressar», va manifestar Aymerich.

Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, Marià Miró, va justificar la renúncia a la subvenció assegurant que va ser» sobrevinguda». A més, en un comunicat emès amb posterioritat al ple, la CUP de Berga assegura que «no va ser viable dedicar els recursos humans necessaris per fer tots els processos de selecció, de manera que es van seleccionar els perfils més necessaris», amb referència a les tres úniques persones que es van contractar.

La formació també recorda que «totes les àrees de l’Ajuntament vetllen per aconseguir recursos d’altres administracions, però no sempre s’assoleix l’objectiu. De vegades cal renunciar-hi perquè no es compleixen els requisits, no s’arriba a la puntuació necessària i alguna vegada no hi ha capacitat tècnica o surten imprevistos que impedeixen complir els terminis», esgrimeix la CUP.

D’altra banda, el mateix grup ha aprofitat la circumstància per carregar contra Junts per l’aval concedit a InBerga Tur d’1,2 milions –amb crèdit previ de l’Institut Català de Finances– quan aquesta formació encara governava amb la marca de CiU. El consistori va haver d’acabar assumint el crèdit ja que InBerga Tur va entrar en concurs de creditors. Els cupaires també han fet esment dels 20 milions de deute que va deixar el partit que ara està a l’oposició.