L’Ajuntament de Cercs ha inaugurat l’Arbre dels Records al cementiri municipal. Es tracta d’un espai que pretén donar visibilitat a les pèrdues dels nadons que no arriben a la setmana vint-i-quatre o no fan un pes mínim de 500 grams i, per tant, la família no pot disposar dels seus cossos per incinerar-los o enterrar-los.

El consistori de Cercs, per tant, ara compta amb un espai que permetrà a les famílies que han passat per aquestes situacions, tenir un record d’aquests nadons. Es tracta d’un espai sense connotacions religioses, segons assegura el consistori, que convida a la reflexió.

L’acte d’inauguració d’aquest espai, es va celebrar al cementiri de Cercs, i va comptar amb la presència de membres de l’equip de govern municipal, representants de l’Associació Little Stars de la Catalunya Central i la llevadora del municipi.