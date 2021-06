L’Ajuntament de Puig-reig ha posat a licitació la renovació del paviment esportiu de gespa artificial i l’elevació fins als 2 metres d’alçada dels actuals canons de reg del camp de futbol. El valor del contracte amb l’IVA inclòs és de 204.995,55 euros.

Fins al moment, el terra del camp de futbol de Puig-reig, situat a la plaça Josep Obradors, està cobert amb gespa artificial d’uns 60 mil·límetres d’alçada. Tanmateix, aquesta gespa, que es va col·locar el 2005, s’ha deteriorat amb el pas del temps.

Les fibres de polietilè que formen aquesta gespa es troben en unes condicions que, segons assegura el consistori, no són aptes per a la pràctica esportiva. «El canvi de gespa és important tant pel manteniment de l’espai com per a la salut dels esportistes», explica el regidor d’Esports, Cristian Pérez.

«Per sort, fins ara no hem hagut de lamentar lesions, però a causa del desgast, la gespa ja no amorteix tant com ho hauria de fer», explica Pérez. «Tenir una gespa en bones condicions redueix l’impacte quan un jugador cau a terra», comenta el regidor d’Esports.

Es tracta d’una intervenció que l’Ajuntament de Puig-reig preveu des de fa anys. «Ja fa temps que tenim pendent la millora de la gespa. De fet, ho havíem plantejat per l’any passat, però amb la pandèmia la decisió es va endarrerir», explica el batlle del municipi, Josep Maria Altarriba.

Per satisfer les necessitats hídriques de la nova superfície, el consistori de Puig-reig preveu també l’elevació dels 6 canons de reg distribuïts per tot el camp. Aquests mecanismes passaran d’elevar-se 0,5 metres a 2 metres. A més, s’incorporaran proteccions d’escuma de polietilè que permeti tancar-los de forma adequada quan no estiguin en funcionament per evitar que els jugadors es facin mal si, accidentalment, es topen amb ells.

El consistori apunta que aquestes millores també permetran introduir un sistema de funcionament de la xarxa d’aigua potable per sectors que millorarà el rendiment de l’aigua.

Aquest nou sistema permetrà regular la pressió de cada canó mitjançant un sistema de control telemàtic en temps real. D’aquesta forma, el consistori preveu fer un ús més sostenible de l’aigua de reg.

Per l’Ajuntament, la sostenibilitat és primordial en un projecte com aquest. «Puig-reig està preparant diversos projectes per convertir les instal·lacions locals en espais sostenibles», explica el regidor. Al respecte, assegura que el manteniment del camp de futbol suposa una despesa elevada, motiu pel qual «qualsevol intervenció ha d’aportar eficiència i ser respectuosa amb el medi ambient».

El termini d’execució de l’obra un cop s’adjudiqui és d’un mes. Es preveu que finalitzi abans del pròxim mes de setembre. Aquests treballs es finançaran amb recursos propis de l’Ajuntament de Puig-reig.