El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha accedit a vacunar en segona dosi totes aquelles persones considerades personal essencial que havien rebut una primera dosi a Berga i que per la segona se’ls deia que havien de fer, com a mínim, els 50 quilòmetres que hi ha entre Berga i la ciutat més propera, Manresa. També podien anar a Vic (53 quilòmetres i 42 minuts de desplaçament) o a Igualada (78 quilòmetres i 53 minuts de desplaçament).

Fonts de l’Institut Català de la Salut han explicat a Regió7 que, de forma imminent, aquest col·lectiu que fins ara s’havia de desplaçar a una altra comarca per rebre la segona dosi, ja podrà demanar cita per vacunar-se a l’Hotel d’Entitats de Berga. La cita a Berga ha de quedar habilitada al web (www.vacunacovidsalut.cat)

El departament de Salut va establir inicialment tres punts oficials per a la inoculació de la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 al personal de serveis essencials: Manresa, Igualada i Vic, però abans de començar el procés també es va incorporar el punt de Berga, a l’Hotel d’Entitats, que és el que van utilitzar de forma majoritària els berguedans.

Tanmateix, el 27 de maig va començar el segon període de vacunació amb AstraZeneca i els professionals essencials que van rebre la primera a Berga han vist com se’ls hi tancava la possibilitat de rebre la segona dosi a l’Hotel d’Entitats, que no figurava com a opció.

Fonts de l’Institut Català de la Salut expliquen que, el fet que ara cada persona hagi de triar si li administren Pfizer o AstraZeneca, complica el procediment de vacunació. Per aquest motiu, es va decidir optimitzar recursos i derivar els berguedans a altres llocs.

La responsable de Salut al Consell Comarcal del Berguedà, Anna Maria Serra, assegura que «si els particulars es poden vacunar al Berguedà com a usuaris que són, el personal essencial hauria de poder fer el mateix».