L’Ajuntament de Cercs treballa en l’ampliació del recorregut del jaciment de la Fumanya, el més important d’Europa d’aquestes característiques. La Diputació de Barcelona ha lliurat al consistori el projecte executiu de l’itinerari exterior del jaciment que podria executar-se a principis del 2022.

Els treballs permetran ampliar l’itinerari de la visita a través de la mina a cel obert. La intenció és acostar a les petjades els visitants mentre se’ls dona informació sobre els valors paleontològics, geològics, naturals i paisatgístics de l’entorn.

Fins ara, els visitants no podien acostar-se a les petjades de forma segura. Per això, aquests treballs responen a la petició de visitants. «Molta gent ens demana poder apropar-se a les petjades dels dinosaures», comenta el batlle, Jesús Calderer.

Per tant, s’amplia la proposta actual on hi ha un centre d’interpretació i d’un pavelló d’accés amb botiga. La visita, un cop s’hagi executat el projecte, duplicarà la seva llargada actual i tindrà una durada aproximada de dues hores, explica el batlle.

Es tracta d’una proposta que, a part d’aportar coneixements als visitants, busca ser sostenible amb el medi ambient. Els treballs preveuen que no hi hagi moviments de terres, que es respecti la vegetació autòctona i que es reciclin els camins existents.

A més, aquestes actuacions seran reversibles, és a dir, que seran desmuntables. «Volem respectar l’entorn, ja que ara s’està recuperant de forma natural. L’espai estava molt degradat per les mines de carbó i volem ser respectuosos», confirma Jesús Calderer.

Tot i les novetats, es treballa perquè continuï sent un espai per a tothom, motiu pel qual s’aposta per fer-lo accessible. «Volem que sigui un espai on hi pugui venir tota mena de públic, com fins ara», explica el batlle.

Aquest itinerari exterior està pendent de licitació i serà finançat pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i tindrà un cost de 798.298 euros.