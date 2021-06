La disciplina de l’skate ha format part de la programació regular d’activitats de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga durant els últims anys. Per aquest motiu, Berga prepara la 5à edició del taller d’estiu que comptarà amb dos tallers diferenciats.

D’una banda, es farà el taller habitual per a infants i joves a partir de 8 anys, que també disposarà de places per a infants i joves amb diversitat funcional. D’altra banda, s’oferirà un taller per a persones adultes a partir de 25 anys amb experiència o sense en els esports de lliscament.

El regidor de Joventut i Esports de Berga, Isaac Santiago, va explicar al respecte que «el taller de skate per a infants i joves és una iniciativa consolidada al municipi, mentre que el taller per a persones adultes parteix d’una demanda de les mares i pares. Creiem que és una bona proposta perquè les famílies vagin a l’skatepark i en puguin gaudir conjuntament i en família».