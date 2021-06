L'Hospital de Berga s'adhereix al Programa d'intercanvi de xeringues (PIX), del departament de Salut, amb l'objectiu de prevenir les malalties infectocontagioses associades al consum de drogues per via parenteral (com infeccions pel VIH, hepatitis víriques i altres).

A la sala d'espera del Servei d'Urgències de l'hospital, s'ha instal·lat un punt on les persones amb drogodependència podran deixar les xeringues usades i recollir un pack nou en què hi haurà xeringues i altres elements necessaris per al consum higiènic de drogues per via parenteral, com són les tovalloletes, les cassoletes i altres elements distribuïts com a part del programa.

El PIX està liderat per Salut i compta amb la col·laboració de farmàcies, centres d'atenció primària, associacions, educadors de carrer, centres d'atenció a les drogodependències i altres centres sanitaris d'arreu de Catalunya. El Programa es va crear per prevenir les infeccions associades als hàbits de consum injectat entre els usuaris de drogues, per reduir les conductes de risc que faciliten la transmissió d'infeccions, facilitar l'accés als recursos disponibles per minimitzar al màxim els danys de la drogodependència, i crear una xarxa de recursos als quals els usuaris poden adreçar-se per fer un consum higiènic, aconseguir xeringues o rebre assistència o informació en relació amb diversos àmbits.