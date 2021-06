Josep Casals, alcalde de Bagà entre el 1987 i el 1995, ha mort als 94 anys. La cerimònia es va celebrar ahir a la Parròquia de Bagà. De l'època de Casals al municipi van sortir diverses infraestructures com el pavelló o la residència d’avis. «El pavelló és un llegat que ens ha deixat Casals i gràcies a la seva feina, comptem amb un espai magnífic al municipi», comenta l’actual alcalde de Bagà (Junts), Joan Oña.

Oña recorda la seva trajectòria al municipi com un temps «excepcional». «L’impuls que Casals va donar a Bagà no es pot comparar amb res», comenta.

Oña assegura que Casals estimava el municipi «profundament» i destaca el seu compromís amb Bagà. «Era una persona molt inquieta i sempre estava disposat a fer coses, estava socialment compromès amb el poble».

Aquesta implicació el va convertir en una persona popular que, segons l’actual alcalde, «va aconseguir posar Bagà al mapa de Catalunya».

Per un altre costat, Josep Casals també va ser conseller comarcal. Va ser a aquest ens on va coincidir amb l’exalcalde de Berga, Jaume Farguell (CIU). L’exalcalde de la capital del Berguedà el recorda com un «home clar i sincer» que sempre es va interessar per la comarca. «Casals s’interessava molt per la natura», apunta.

Una altra de les seves preocupacions també va ser la comunicació amb la resta del territori. «Casals s’implicava molt quan es parlava de connectar el Berguedà amb la resta del territori», assegura Farguell.

L’exalcalde de Berga recorda una de les il·lusions de l’exbatlle de Bagà. «Casals tenia una gran il·lusió: convidar a dinar l’expresident Jordi Pujol per agrair-li tot el que va aportar a Bagà durant el seu mandat», comenta Farguell. De fet, Farguell apunta que aquest dinar s’havia posposat fins a recuperar la normalitat prepandèmica.

Farguell assegura que, tot i les possibles diferències polítiques que poguessin haver-hi, sempre se solucionaven, ja que era «un home noble».

Tot i l’estima que va despertar, els seus dos mandats per Convergència i Unió van quedar marcats per la seva detenció el desembre de 1993 per presumptes irregularitats en l’adjudicació de la construcció del pavelló poliesportiu de la població. L’oposició el va denunciar al·legant que havia subcontractat l’empresa del seu fill per les obres del recinte.

La seva detenció va causar un desplaçament en massa a Berga. Prop de tres-centes persones procedents de Bagà es van concentrar davant dels jutjats del municipi, al carrer Gran Via, en suport de l’alcalde Casals. Durant la concentració van tallar el trànsit, van penjar pancartes de suport i van cantar cançons pròpies de la vila.

Aquests fets van causar una fractura política al municipi, que segons assegura l’actual alcalde, Joan Oña, qui va tenir una estricta relació amb Casals, han costat de recuperar.