Els usuaris de Movistar de l’Alt Berguedà ja tornen a tenir connexió a Internet després que l’avaria d’una antena els deixés incomunicats per més de 24 hores. La companyia va solucionar el problema cap a les tres de la matinada de dijous.

El problema va sorgir aquest dimarts i va deixar sense connexió a Internet tant telèfons mòbils com fixes. Els usuaris de Movistar i companyies associades, per tant, van quedar sense connexió a Internet i cobertura a qualsevol dispositiu. Per la seva banda, Movistar va explicar a Regió7 que l’avaria es va produir a una antena situada a Berga.

L’avaria va perjudicar diversos sectors com el del comerç o l’hostaleria. «Diverses empreses no van poder treballar o ho van fer com van poder», puntualitza la secretària de l’Associació de Comerciants de Bagà, Noemí Tejero. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal, Josep Lara explica que «han sigut dos dies perduts pels comerços».

A part del comerç i l’hostaleria, la gent gran va ser un altre dels col·lectius més afectats, explica Lara. «La gent gran també ha patit, ja que les teleassistències també van deixar de funcionar», explica Lara.