El Pedraforca s’il·luminarà el 10 de juliol com a part d’una acció conjunta d’Assemblea Nacional Catalana, el grup basc Gue Esku i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. També es durà a terme un acte polític per presentar la primera mobilització organitzada conjuntament per entitats socials catalanes i basques en un mirador amb vistes al Pedraforca, situat a Els plans de Molers.

Simultàniament, es farà un acte polític per presentar la iniciativa a la Peña de Aia, al País Basc.