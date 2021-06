Puig-reig dona avui el tret de sortida a la temporada de piscina amb les instal·lacions renovades. L’Ajuntament de Puig-reig obre portes a l’equipament municipal amb una ampliació i millora de l’equipament.

El consistori ha apostat per una renovació de les instal·lacions amb la retirada del paviment de les platges de la piscina i la substitució per un de nou, així com l’ampliació de les platges cap a la part oest.