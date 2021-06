La Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (UBIC) demana responsabilitats per l’acumulació de residus al centre del municipi. El president de l’entitat, Xavi Orcajo, insta el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament a actuar i els acusa de «no complir amb els compromisos que es van pactar» quan es va instaurar el sistema de recollida de deixalles porta a porta a Berga.

Per la UBIC, hi ha mancances al sistema de recollida selectiva de residus, al sistema de deixalleria mòbil i a la recollida periòdica de voluminosos. En aquest sentit, l’entitat assegura que la situació «és insostenible». «La gent aboca els residus al carrer i ningú els recull. Els serveis no funcionen amb la periodicitat que ho haurien de fer», diu Orcajo. A més a més, adverteixen que, si a l’estiu no s’ha solucionat, «prendran les mesures que calguin».

La pujada de les temperatures també preocupa els comerciants, ja que la combinació entrecalor i escombraries pot complicar-los la campanya d’estiu a causa de la pudor. «Si la ciutat és bruta, la gent no surt a passejar», concreta.

Per resoldre la situació, la UBIC reclama solucions al Consell Comarcal i a l’Ajuntament. Demanen que s’intensifiqui la recollida de voluminosos i que hi hagi més informadors, és a dir, persones que es dediquin a explicar el funcionament del porta a porta als veïns i advertir-los en cas de males praxis. «Actualment la comarca compta amb dos informadors i no són suficients», comenta Orcajo. Pel president de la UBIC, aquestes persones no tenen temps de controlar la situació i en calen més.

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient de Berga, Eloi Escútia, explica que «fa falta més personal que es dediqui a informar». No obstant això, el consistori explica que treballa per aconseguir la gestió dels informadors i agilitzar la detecció de males praxis, que depenen del Consell Comarcal. «Quan rebem una queixa, ho hem de traslladar al Consell Comarcal i ells han d’alertar els informadors. Llavors ells es desplacen al lloc en qüestió.», comenta Escútia.

Per la seva banda, el responsable de Medi Ambient del Consell Comarcal del Berguedà, Vicenç Linares explica que pròximament s’incorporarà un nou informador a la ciutat i confirma que a partir del mes de juny «s’ampliarà la recollida de voluminosos d’un cop al mes a dos, amb previsió d’ampliar-les».