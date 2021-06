Els colors del mapa de Catalunya que marca el risc de rebrot de la covid cada vegada es van aclarint més. Del negre, el morat més i menys intens i el vermell que el va caracteritzar quan aquest risc era molt alt (a data del 10 de gener, per exemple, totes les comarques tenien un d’aquests quatre colors), ha passat a tenir el groc pàl·lid del risc moderat com a principal protagonista, i fins i tot el verd, que indica que hi ha un risc baix de rebrot, situació que en la darrera actualització es dona a les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell. Si hi ha algun fet que destaca, però, és la baixada que ha viscut el risc de rebrot en quatre dies a la comarca del Berguedà, que ha passat d’un risc molt alt, dimarts, a un de moderat, ahir.

Al Berguedà, el risc de rebrot en el darrer interval –del 9 al 15 de juny– és de 50 (moderat), mentre que del 2 al 8 de juny s’havia situat en els 375 punts (risc molt alt). També ha viscut una davallada important a la comarca del Solsonès, que passa d’un risc molt alt (475), en l’interval del 26 de maig a l’1 de juny, a un d’alt en el darrer, que només per un punt no passa a ser moderat/alt (101).

El Bages, moderat

El Bages rebaixa a més de la meitat el valor que tenia i fa el salt d’un risc moderat/alt (96) a un de moderat (40). L’Alt Urgell, que amb la Cerdanya, se situa en un risc baix, que és la situació més favorable (de 0 a 30 punts), també ha viscut una millora de la situació important, si es compara amb la setmana anterior. Venia d’un risc alt (139). La Cerdanya venia d’un risc moderat (40) i, com l’Alt Urgell, baixa fins a 10 punts.

Per contra, el risc de covid puja al Moianès i a l’Anoia. Sobretot, en el primer cas, creix de 7 i 26 en els recomptes anteriors fins a 88. L’Anoia passa de 102 a 131.

En relació amb Catalunya, que té un risc de 79, només el Solsonès, el Moianès i l’Anoia queden per sobre d’aquesta mitjana.

La tercera Rt més baixa

Quant a la velocitat de contagi (Rt), mentre que la mitjana catalana és de 79, a les comarques de la Catalunya Central on puja el risc de rebrot la Rt està força per sobre. És d’1,42 al Moianès i d’1,24 a l’Anoia, que estan a la banda alta de les comarques amb el pitjor risc de rebrot. El Solsonès, amb 0,83, està una mica per sobre de la de Catalunya, i el Bages, la Cerdanya, el Berguedà i l’Alt Urgell, per sota. És de 0,61 al Bages; de 0,57 a la Cerdanya; de 0,48 al Berguedà i de 0,28 a l’Alt Urgell, la tercera més baixa, darrere del Pla d’Urgell (0,05) i del Priorat (0).