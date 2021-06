L’Ajuntament d’Avià ha posat a licitació les obres d’urbanització de la plaça de l’Església de Sant Martí. Es preveu que els treballs s’iniciïn el proper mes de setembre i tindran un cost de 502.754,00 euros amb l’lVA inclòs.

El projecte d’urbanització s’estructura en tres zones: l’esplanada de davant de l’església parroquial, que només es fa servir com a aparcament, la plataforma dels horts on hi ha una antiga bassa, i el carrer de Santa Maria.

L’espai es remodelarà amb la intenció de reordenar l’espai, dotar-lo d’una zona verda i reubicar les places d’aparcament espontani que actualment es generen dins la plaça.

El projecte preveu que se senyalitzin 30 places entre el carrer de Santa Maria i la via sense nom que l’uneix al carrer Padró.

En aquest espai també es crearà una vorera per facilitar la mobilitat dels vianants. Addicionalment es pintarà una plaça d’aparcament reservat per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Padró.

Les obres també preveuen que s’elimini l’arbrat ubicat al centre de plaça de l’Església i la vegetació indesitjada de la zona dels antics horts de la rectoria. Tot just en aquest espai, el consistori aposta per potenciar la imatge de la bassa. «En conservar la bassa, entre altres elements, es manté la idea de valorar d’on venim i valorar l’entorn», explica l’alcaldessa del municipi, Patrocini Canals.

Així mateix, el consistori preveu que es planti arbrat nou que permeti generar ombra a la plaça, i aprofitar així aquest espai per instal·lar-hi bancs.

D’altra banda, l’esplanada de davant de l’església es pavimentarà i s’il·luminarà amb fanals. També s’elevarà el nivell del terra per evitar l’entrada de vehicles pels carrers adjacents.

En aquest indret hi ha l’element patrimonial de la creu del Padró, que es reubicarà per millorar la funcionalitat de la plaça i se situarà a la zona verda.

Aquesta urbanització satisfà la petició dels veïns del municipi. «Els veïns reivindiquen aquesta intervenció des de fa més de 20 anys. Fins ara no ho havíem pogut fer pel seu alt cost», explica la batllessa.