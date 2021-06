Per segon any consecutiu, la riera de Merlès viurà una campanya d'estiu amb regulacions amb l'objectiu de preservar aquest espai natural que és molt concorregut.

Es mantenen les mesures de regulació d'accés a aquesta zona natural protegida per intentar pal·liar la massificació i garantir-ne la preservació mitjançant el control de l'afluència de visitants amb la limitació d'aforament a través de les 68 places d'aparcament habilitades en les 17 zones especialment condicionades per fer-ho.

Així mateix, es manté el servei de vigilància iniciat el 2020 mitjançant els Guardes Rurals, amb el suport dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra. Aquest servei estarà actiu mentre duri la temporada de bany i té per objectiu fer complir les Ordenances d'ús i gestió d'aquest espai públic.

Segons l'ordenança, no es poden abandonar escombraries, fer foc, ni acampar, els gossos s'han de portar lligats i cal respectar la tranquil·litat de l'entorn. Tampoc no es pot aparcar obstaculitzant el pas de camins públics, als vorals, dins dels conreus ni envaint l'asfalt. Només es pot aparcar als llocs senyalitzats per a fer-ho. Pel que fa a la possibilitat de banyar-se a la riera, seran els respectius ajuntaments riberencs els encarregats de decidir-ho.

El conseller d'Entorn i Medi Natural, Pep Llamas ha destacat que "si en qualsevol moment de l'estiu es considera necessari, es pot decretar la prohibició del bany per raons de salubritat o de seguretat i sempre d'acord amb els respectius ajuntaments".

Els gestors d'aquest espai volen evitar l'efecte crida i posen l'accent en la necessitat de fer complir les ordenances d'ús d'aquest espai i respectar les zones habilitades per aparcar i no deixar els cotxes mal estacionats. Pep Llamas ha fet una crida perquè tothom col·labori a fer possible que la riera de Merlès sigui un espai endreçat.

El conseller d'Entorn i Medi Natural, ha indicat que enguany ja s'han imposat les primeres sancions per estacionar fora dels llocs habilitats per fer-ho. El 2020 es van posar 350 sancions.

La riera de Merlès forma part del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre. És un espai natural protegit, reserva natural parcial, zona especial de conservació (ZEC), zona especial de protecció d'ocells (ZEPA) i és part de la Xarxa Natura2000. Té una conca de 173 quilòmetres quadrats.

Atès que l'espai PEIN no disposa d'un òrgan gestor, són els ajuntaments riberencs de Borredà, La Quar, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Gaià, Les Llosses i Lluçà amb els seus respectius quatre consells comarcals que treballen conjuntament per a gestionar-lo, sota la coordinació del Consell Comarcal del Berguedà.