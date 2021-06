La temporada d’estiu a Berga començarà aquesta setmana amb l’obertura de les instal·lacions de bany de les piscines municipals que estaran en funcionament a partir del dijous, 24 de juny, de 10 a 20 h. Enguany, l’Ajuntament de Berga ha portat a terme una sèrie d’actuacions de millora en l’equipament, s’aplicaran noves tarifes per fer ús de les instal·lacions esportives i també s’adoptaran algunes mesures preventives per adaptar el servei a les restriccions derivades de la Covid-19.

Les noves tarifes i abonaments

Aquest estiu s’aplicaran les noves tarifes per fer ús de les instal·lacions de bany que van ser aprovades en el plenari del passat mes de març. L’accés a la piscina pels infants (de 4 a 14 anys), les persones majors de 65 anys i pensionistes, les persones amb discapacitat (grau igual o superior al 33 %) i acompanyants de persones amb discapacitat (grau igual o superior al 65 %) tindrà un cost de 2,5 €. El preu de l’entrada per a les persones adultes d’entre 15 i 64 anys serà de 3,5 €. A més, s’ha creat una tarifa reduïda d’1,5 € per accedir a la piscina durant l’última hora d’obertura de les instal·lacions (de 19 a 20 h) i un abonament familiar mensual (juliol o agost) per a unitats familiars de diversos membres que costarà entre 65 i 80 €. També s’ofereixen abonaments per a 15 serveis (25-35 €), per a 30 serveis (35-50 €) i abonaments de temporada (42-62 €). No es farà distinció entre la tarifa diària i la tarifa de cap de setmana. Els tiquets senzills d’entrada diària es podran adquirir a la taquilla de la piscina, però els abonaments en què s’apliqui algun tipus de descompte caldrà tramitar-los presentant la documentació corresponent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Pl. Sant Pere, 1).

Millores en les instal·lacions

En els últims mesos, els operaris de la brigada municipal i els Serveis Tècnics del consistori han efectuat les tasques d’adequació i millora de les instal·lacions esportives de bany per garantir un bon servei als usuaris i usuàries. En concret, s’ha procedit a pintar els vasos d’aigua de la piscina gran i la piscina mitjana situades en la planta inferior de l’equipament, s’han pintat les parets i baranes de la instal·lació i s’han fet canvis en la maquinària de la sala de funcionament de les piscines. A més, s’ha fet la reposició de pèrgoles i se’n col·locaran de noves a la zona de la piscina de nadons i també entre la piscina gran i la piscina mitjana per disposar de més espais d’ombra independentment dels que proporciona l’arbrat. També s’habilitarà una caseta pel personal que prestarà els serveis de vigilància, salvament, socorrisme aquàtic i assistència de primers auxilis bàsics.

Activitats esportives

Les instal·lacions esportives de les piscines municipals acolliran les activitats gratuïtes del programa ‘Salut a l’estiu’ durant els mesos de juliol i agost. Es tracta d’un programa d’activitats esportives i divulgatives per promoure els hàbits saludables i l’exercici físic. El projecte està impulsat per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Berga en col·laboració amb el Centre Esportiu Municipal El Tossalet, el Centre Esportiu d’Estètica Corporal (CEEC), el Centre Crossfit Berga i el Centre Pedagògic Aprendre a Aprendre de Berga. Properament es donarà a conèixer la programació d’activitats del programa ‘Salut a l’estiu’ de 2021.

Mesures preventives per la covid-19

L’equipament comptarà amb una entrada i una sortida diferenciades per evitar les aglomeracions de persones. L’entrada a la instal·lació es realitzarà per la porta situada al costat dels vestidors, mentre que la sortida s’efectuarà per la zona propera a la piscina de nadons. A banda d’això, s’adoptarà la normativa vigent establerta per les autoritats governamentals i sanitàries en funció de l’evolució de la pandèmia durant la temporada d’obertura de les instal·lacions de bany. L’equipament comptarà amb cartells i senyalització informativa sobre les normes d’ús de les piscines, així com de les mesures d’aforament, higiene i seguretat que es portaran a terme a causa de la pandèmia de la covid-19.