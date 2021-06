El Bioespai Osteopatia Lluís Vidal serà el primer centre de fisioteràpia a Bagà a sumar-se a la Xarxa Solidària de Fisioterapeutes. Aquesta iniciativa convida a tots els professionals fisioterapeutes d’Espanya a promoure una campanya solidària de finançament de projectes d’investigació impulsats per l’associació ImpulsaT, l’entitat que aglutina les 26 famílies d’Espanya afectades per distròfia muscular congènita per dèficit de merosina.

Durant aquest estiu, els usuaris podran fer una aportació extra al preu habitual del tractament, contribuint així al finançament dels projectes d’investigació. A més, els professionals fisioterapeutes també faran una aportació per sessió.

ImpulsaT, per la seva banda, promourà una campanya de comunicació pel territori amb l’objectiu de donar a conèixer els centres adherits a la iniciativa (xarxes, mailing, cartelleria) per fomentar-ne la difusió i, en conseqüència, la visibilitat dels centres i la campanya solidària.