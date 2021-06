Encara que l'any passat va quedar prohibit el bany a la riera de Merlès, en aquests moments la Generalitat encara ho permet i els consistoris tenen la potestat de regular-ho. Ara per ara, el bany està permès, però es regularà l'entrada de vehicles.

Només es permetrà l'entrada de vehicles fins a omplir les 68 places d'aparcament habilitades en les 17 zones condicionades per a l'estacionament de vehicles. En aquest sentit, el Berguedà treballarà per garantir «la comoditat dels assistents i el respecte de l’entorn», explica el responsable d’Entorn i Medi Natural al Consell Comarcal, Pep Llamas.

Els municipis gestors de la zona posen l’accent en la necessitat de fer complir les ordenances d’ús d’aquest espai i respectar les zones habilitades per aparcar i no deixar els cotxes mal estacionats.

Paral·lelament, es permetrà l’accès a peu sense limitacions sempre i quan l’Ajuntament del tram en qüestió permeti el bany. «Per molt que una persona hi vagi a peu, si el bany està prohibit a la zona, no s’hi podrà quedar», apunta Llamas.

Així mateix, es manté el servei de vigilància iniciat el 2020 mitjançant els Guardes Rurals, amb el suport dels Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra. Aquest servei estarà actiu mentre duri la temporada de bany i té per objectiu fer complir les Ordenances d’ús i gestió d’aquest espai públic.

Segons aquesta normativa no es poden abandonar escombraries, fer foc, ni acampar, els gossos s’han de portar lligats i cal respectar la tranquil·litat de l’entorn. Tampoc no es pot aparcar obstaculitzant el pas de camins públics, als vorals, dins dels conreus ni envaint l’asfalt.

El Consell Comarcal del Berguedà trasllada que enguany els municipis ja treballen per intensificar la senyalització i la vigilància a tota la riera per evitar les massificacions que es van viure en alguns espais naturals l’any passat a causa de les restriccions de mobilitat i l’auge del turisme d’interior motivat per la pandèmia. «La riera de Merlès no és una gran platja ni una piscina on es poden fer activitats de lleure, és un espai protegit i s’ha de respectar», comenta Llamas.

El conseller explica que s’adaptarà l’operatiu de l’estiu passat a les necessitats d’aquest any i que «s’optimitzaran els recursos per continuar fent les coses bé».

El responsable d’Entorn i Medi Natural al Consell Comarcal fa un balanç positiu sobre l’estiu passat. «Encara que es van imposar 350 sancions, es va fer molta pedagogia sobre el bon ús sobre l’espai, que és el més important», conclou Llamas.