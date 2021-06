Salut va dur a terme ahir una prova pilot de vacunació massiva per a majors de 40 anys a Puig-reig i Gironella, on els usuaris es van poder vacunar sense cita prèvia. Aquesta marató va sumar un total de 211 persones vacunades a Puig-reig i 184 a Gironella.

Dels 211 inoculats a Puig-reig , 151 persones van rebre Janssen (una sola dosi) i 84 Pfizer (dues dosis). Per tant, la xifra queda per sota del màxim que podia assolir l’operatiu, ja que estava preparat per poder realitzar fins a 600 inoculacions durant les 4 hores que durava la prova al municipi.

A Gironella, 100 persones van rebre Janssen i 84 Pfizer. Aquests 184 vacunats es van aproximar més a la capacitat de fer fins a 150 inoculacions per hora.

En aquest sentit, l’adjunta a la direcció de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) al baix Berguedà, Paqui Garcia, va considerar que l’afluència de persones va ser «aceptable» a Puig-reig i que el ritme es va «intensificar» a Gironella. Amb aquesta marató de vacunació, Salut ha volgut incrementar el numero de vacunats a la zona i apropar a la població un punt amb flexibilitat horària.

La jornada va estar dividida en tres franges de vacunació on els assistents podien anar-hi amb cita o sense. En primer lloc es van convocar les persones de 60 a 69 anys al poliesportiu municipal de Puig-reig. Posteriorment, es va obrir pas a la vacunació dels majors de 40. Aquest col·lectiu es va poder vacunar a Puig-reig de 17.30 h a 19.30 h i al local del Blat de Gironella de 20 h a 22 h.

Els assistents d’entre 60 i 69 anys van ser inoculats amb Janssen. A la resta d’usuaris se’ls va vacunar amb Janssen o Pfizer, depenent l’estoc de cada moment.

Aquesta marató de vacunació sense cita prèvia, segons explica Garcia, ha sorgit d’una iniciativa de l’EAP del Bages-Berguedà. «Ens vam adonar que hi havia gent que no podia assistir als punts de vacunació a causa del seu horari laboral o perquè els coincidia amb les seves obligacions diàries», comenta Garcia. Va ser per aquest motiu que es va decidir impulsar una marató de vacunació sense cita prèvia amb horaris més flexibles, ja que així es podia arribar a més gent.

«Hem volgut tancar més tard que la resta de punts de vacunació massiva, que habitualment tanquen a les 20 h, per arribar a tothom», puntualitza l’adjunta a la direcció del Servei d’Atenció Primària (SAP) Bages-Berguedà, Ester Vila.

Qualsevol usuari que volgués ser vacunat, com que no calia cita prèvia, solament havia de registrar-se amb la targeta sanitària a l’entrada, on posteriorment era derivat a la zona de vacunació.

La iniciativa va ser ben rebuda pels berguedans. Per exemple, Rosa Ruiz, una de les vacunades, valorava molt positivament «la proximitat del punt i el fet de no haver de demanar cita».

Joan Carles Castillo, un altre dels assistents explicava que és important tenir un punt de vacunació «com més a prop de casa millor».

Paral·lelament, un altre dels inoculats, Javier Chamizo assegurava que la flexibilitat horària d’aquest punt de vacunació «ha sigut important per prendre la decisió» i argumentava que va triar aquesta opció «per no haver d’agafar el cotxe».