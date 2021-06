Els veïns del barri de la serra de Noet de Berga fa 345 dies que no poden utilitzar el pont de la Fàbrega, que els connecta amb el centre del municipi. El pont va quedar tallat el 13 de juliol del 2020 a causa de l’esfondrament de part de l’estructura a causa d’un temporal.

Pràcticament un any després del tall del pont, els veïns reclamen a l’Ajuntament que s’iniciïn les obres amb urgència. A part de les molèsties que genera el tall als veïns, hi ha una situació que els preocupa amb diferència: la dificultat d’accés als serveis d’emergències al barri.

«Ja vam viure una situació en la qual els serveis d’emergències no sabien per on entrar», explica el president de l’Associació de Veïns del barri, Ramon Pey. Per Pey, si no es repara el pont imminentment pot haver-hi un gran «problema» en cas d’emergència.

Amb el pont tallat, les desenes de veïns de la zona tenen tres opcions per dirigir-se a Berga o Avià. «L’Ajuntament ens va arreglar amb una màquina un trosset de camí de terra per empalmar al camí ral de la Creu de la Pinya», explica un integrant de la junta de l’associació de veïns, Lluís Sellart.

«També ens vam moure per organitzar la sortida per la banda d’Avià i l’Ajuntament va arreglar també un tros del camí que surt al Molí del Castell. L’altra opció segueix el camí ral fins al trencant de Graugés», diu Sellart. Tot i això, expliquen que aquests trams «s’han deteriorat i que s’han d’arreglar».

Els veïns critiquen que no se solucioni amb «la celeritat necessària». «Volem tenir una data», critica Sellart.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra explica que el projecte es va aprovar definitivament el 6 d’abril i assegura que la partida pressupostària, de 75.962,30 euros, està preparada per enguany.

«Si encara no s’ha obert la licitació és perquè en les últimes setmanes hi ha hagut un excés de tràmits de contractació a l’Ajuntament de Berga». Serra preveu que les obres surtin a licitació el pròxim mes de juliol i que s’iniciïn a finals d’estiu, probablement al setembre, amb l’objectiu que es puguin acabar aquest any.