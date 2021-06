Els 12 alumnes que han finalitzat la formació anomenada Hostaleria Berguedana inicien el període de pràctiques en diferents empreses del sector del Berguedà. Aquesta formació està integrada en el programa «Singulars», que està adreçat a joves d’entre 18 i 29 anys que es trobin a l’atur i siguin beneficiaris de la Garantia Juvenil. El projecte està organitzat per l’Agència de Desenvolupament.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és reforçar l’ocupabilitat dels joves mitjançant una formació teòrica i pràctica que els prepari per entrar al món laboral. Durant el procés de formació, s’ha capacitat als joves participants per poder treballar dins de l’àmbit hostaler, formant-los en tasques específiques del sector i facilitant-los el carnet de manipulació d’aliments, d’obtenció obligatòria per dedicar-se en aquest àmbit.