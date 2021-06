Mossèn Ramon Barniol, que va ser capellà custodi del santuari de Queralt durant 27 anys, ha mort la nit de Sant Joan als 86 anys a causa d'unes dificultats renals. Barniol, nascut a Avià, va abandonar el santuari berguedà, després de gairebé 30 anys ininterromputs, el març passat per traslladar-se al seminari de Solsona on residia. L’enterrament de mossèn Ramon Barniol es farà aquest divendres a les 11 del matí a Avià.

A més de ser el responsable eclesiàstic del santuari de Queralt, Barniol havia estudiat dos anys a Roma i havia estat responsable del seminari de Solsona, capellà de Sant Guim de Freixenet i de Mollerussa. Barniol ha estat molt lligat al seminari solsoní ja que va ser allà on va estudiar i on va passar part de la seva joventut i, a continuació, també en va ser responsable durant molts anys.

En declaracions a Regió7 quan va deixar el Santuari de Queralt, Ramon Barniol va relexionar sobre la devoció dels visitants cap a la Mare de Déu. «Veus que entren i no van a mirar el sostre, els veus al peu de la Mare de Déu amb una devoció que a mi realment em complau», va afirmar el mossèn.

Això sí, Mossèn Barniol també es va mostrar contrariat per la manca de col·laboració i les desavinences amb l'Ajuntament. «Hi ha una cosa que em sap greu, que l'Ajuntament no col·labori amb res de Queralt i que nosaltres fem feines seves i no en rebem ni les gràcies», va assegurar.

En la seva carta de comiat del santuari, el mossèn va assenyalar que Queralt és «la joia del Berguedà, encara que alguns que estan en llocs de poder no ho reconeguin», i va recordar la importància del capellà anterior, Mossèn Ballarín, qui va ser la persona que va demanar que el substituís ja fa 27 anys. Va finalitzar la carta amb la demanda que «continueu tenint Queralt com a casa vostra perquè allí hi tenim la segona mare».

Precisament, Barniol va ser homenatjat just ara fa uns dos mesos en la missa de la festa de Sant Marc, que va estar presidida pel bisbe de Solsona Xavier Novell. En la celebració, Novell va confirmar ahir que no hi haurà relleu: «No tinc prou capellans per poder-ne destinar un exclusivament al santuari. A més, en aquests moments tampoc no hi ha una afluència de pelegrins que justifiqui la presència d'un capellà vivint al santuari», va assegurar Novell.