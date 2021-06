Puig-reig celebrarà finalment la Vieerfest, però amb diferents canvis respecte a l’última edició celebrada l’any 2019. Enguany, la mostra que combina gastronomia, cervesa artesana, música i patrimoni serà més reduïda i es traslladarà de l’Ametlla de Merola a Cal Marçal. A més, s’ha rebatejat amb el nom de VieerFest Essencials.

Concretament, tindrà lloc el proper dissabte 4 de juliol al camí que connecta aquesta última colònia amb la de Cal Pons. Inicialment, l’esdeveniment s’havia de realitzar just a l’altra banda del riu, als voltants de l’antiga caseta dels pescadors, però les destrosses causades per les tempestes d’aquests dies han deixat l’espai completament impracticable.

Quico Bertran, membre de la comissió del VieerFest, ha assenyalat a Regió7 que l’objectiu era celebrar la mostra «al costat del riu i de la natura, i fer descobrir nous llocs a la gent», ha destacat en referència a la primera ubicació prevista en un inici.

D’altra banda, una altra de les novetats d’aquesta edició és que seran diferents membres de la pròpia comissió del VieerFest els encarregats de posar la música, en substitució dels DJ’s. En aquest sentit, Bertran ha explicat que «hem volgut que cadascú fés la seva selecció per intentar sintetitzar que és el VieerFest a través de les músiques».

Els establiments del municipi que hi participaran són la Formatgeria Cal Music, la Cansaladeria Cal Feliu, el Forn Julió, Degustació Terrers, Cervesa Grenyut i Cervesa Hoppit. La mostra estarà dividida en 2 torns: el primer serà de les 11:30 a les 15 de la tarda i el segon de les 17 a les 20:30. Les persones que hi vulguin assistir, s’hi hauran d’apuntar per grups de fins a 10 persones a través d’un formulari online disponible a les xarxes socials del VieerFest. S’acceptaran les reserves seguint estrictament l’ordre de sol·licitud.

Es demana que, en la mesura de que sigui possible, les persones assistents es desplacin a peu, ja que no s’habilitaran zones d’aparcament. És recomana deixar els cotxes a la zona del barri de l’Estació, des d’on es senyalitzarà l’accés a peu al recinte.