L’Ajuntament de Berga inicia els tràmits per arranjar la teulada del pavelló nou amb el procés d’adjudicació de les obres. Fa uns mesos, a causa de les goteres que es produeixen habitualment en la instal·lació en dies de pluja, un jugador del Bàsquet Berga va patir un accident que el va deixar inconscient durant uns minuts. L’import total de la licitació és de 197.471,54 € (IVA inclòs) i el període d’execució estimat de les obres serà de 14 setmanes.

La solució escollida per posar fi a unes goteres que s’arrosseguen des de l’any 1998 -quan es va inaugurar el pavelló- és la instal·lació d’una coberta tipus Deck. Per fer-ho, caldrà canviar l’orientació de les plaques metàl·liques superiors de la teulada actual tot substituint la llana de roca existent per una de nova. Sobre les plaques recol·lectades s’hi adheriran panells rígids de llana de roca d’alta densitat i sobre aquests panells la làmina impermeable col·locada directament. La instal·lació d’aquest tipus de coberta no suposarà un augment de càrrega en l’estructura de l’equipament i es podrà conservar la volumetria i l’estètica de l’edifici.

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dimarts, 13 de juliol de 2021. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació estarà formada per un president, tres vocals i un secretari. la seva tasca serà la d’avaluar totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.