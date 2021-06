Sis poblacions del Berguedà – Berga, Gironella, Puig-reig, Avià, Bagà i Guardiola de Berguedà- obsequiaran les persones que facin una compra en establiments locals amb l’accés gratuït a una cursa d’obstacles aquàtica en uns inflables, que cada cap de setmana s’instal·larà en una població diferent.

L’activitat, que està dirigida a tots els públics, consistirà en una cursa pels inflables entre duespersones. Arranca a aquest dissabte 26 de juny a Avià, i durant el juliol passarà per Gironella, Puig-reig, Guardiola de Berguedà, i Berga -en aquest ordre -. A l’agost, Bagà tancarà les jornades.

Per les persones que hi vulguin participar, els inflables s’instal·laran cada diumenge de 6 a 8 de la tarda en els primers quatre municipis – dissabte en el cas d’Avià-, i de 5 a 8 de la tarda a Berga i Bagà.

Competició d’entitats

Parel·lelament, també s’ha organitzat una competició entre diferents entitats i clubs esportius de la comarca -també de municipis que no acullen l’activitat- batejada com el Berguedà Prix. D’una banda, hi haurà la primera fase de classificació que es disputarà de 5 a 6 de la tarda en les parades que els inflables faran a Avià, Gironella, Guardiola de Berguedà i Puig-reig.

Unes quatre entitats -tres en el cas de Puig-reig per un abandonament d’última hora- es jugaran cada setmana la classificació per a la fase final que tindrà lloc a Berga el dimecres 21 de juliol. Només el millor equip de cada setmana obtindrà el bitllet per a la final. Aquesta competició s’emetrà en diferit per Televisió del Berguedà.

Es tracta d’una iniciativa de la Federació del Comerç Berguedà -la suma de les associacions de comerciants locals- amb col·laboració amb els diferents ajuntaments, i que rep el nom d’Xtrem Race.