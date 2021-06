El Parc Natural del Cadi-Moixerò no portarà a terme, de moment, la prova pilot amb bus llançadora a la zona del Pedraforca que estava prevista per a aquest cap de setmana. La mesura estava emmarcada en un pla de xoc dels diferents parc naturals que gestiona la Generalitat per evitar la massificació dels espais.

Segons va assegurar en un comunicat el Govern, es volia fer una primera prova pilot juntament amb el Consell Comarcal del Berguedà consistent a connectar Saldes i el mirador de Gresolet amb un bus llançadora. Aquesta iniciativa es volia fer coincidir amb l’Open Cavalls del Vent.

En el comunicat també s’assegurava que, per fer possible la substitució dels vehicles privats per l’autobús, l’Ajuntament de Saldes estudia la ubicació d’un aparcament que pugui absorbir tot el parc mòbil dels excursionistes que s’hi desplacen per fer el cim del Pedraforca.

Però, en declaracions a Regió7, fonts del Parc del Cadí-Moixeró ho han desmentit i remarquen que només s’utilitzarà la llançadora per transportar els participants a la prova, com ja es va fer en la darrera edició.

Responsables del parc assenyalen que la intenció és que la prova pilot es faci, com a molt d’hora, abans que s’acabi l’estiu, tot i que és probable que aquesta iniciativa finalment es demori fins al proper estiu, ja que encara s’està estudiant.

Durant tot l’estiu, però, el parc sí que preveu intensificar la pedagogia per preservar la conservació de l’espai i advertir els muntanyencs sobre les característiques i dificultats que entranya l’ascens al cim.

L’estiu passat, segons dades del mateix Parc Natural, unes 600 persones circulaven cada cap de setmana per la principal via d’accés des de Saldes. En el cas del Cadí-Moixeró, la Generalitat va situar l’augment de les visites en el 80% el mes de juliol i el 57% a l’agost del 2020 en comparació dels mateixos mesos del 2019.

El director del parc, Jordi Garcia, va assenyalar a aquest diari fa unes setmanes que enguany es preveu una afluència d’excursionistes semblant a la de l’estiu del 2020 i, per aquest motiu, s’estan prenent mesures com ara refer el camí de la tartera. Amb aquesta actuació, es vol reduir els accidents en aquest punt i, alhora, conservar-lo millor.