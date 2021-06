El Berguedà ha fet un salt endavant en l’oferta de serveis per a autocaravanes i vehicles camperitzats en els darrers tres anys. Des del 2018, el Consell Comarcal del Berguedà, en col·laboració amb els respectius ajuntaments, ha habilitat 12 punts dotats amb serveis per a autocaravanes i vehicles camperitzats. La inversió per fer-ho possible ha estat de 125.000 euros.

El conseller comarcal de Turisme Actiu, Abel Garcia, assenyala que «el turisme d’autocaravanes i vehicles camperitzats ha viscut un increment notable en els últims anys i la nostra comarca no disposava de serveis per a aquest sector tan important». El punt d’arrencada d’aquesta xarxa de serveis va ser la creació de l’Estació de Trail del Berguedà, el 2018. Fins aquell moment no hi havia aquesta oferta a la comarca i els visitants que viatjaven en autocaravanes no disposaven d’espais condicionats per aturar-s’hi.

Arran de la posada en servei de l’Estació de Trail, el Consell va assumir íntegrament la zona d’autocaravanes dels municipis de la Pobla de Lillet, Bagà, Sant Julià de Cerdanyola i Guardiola de Berguedà. Veient els bons resultats d’aquesta iniciativa, la conselleria de Turisme Actiu del Berguedà va redoblar l’aposta per condicionar nous espais. En el marc del Pla de Foment Territorial de Turisme de l’any 2018 i en col·laboració estreta amb els ajuntaments de Puig-reig, Gironella i Castellar de n’Hug, es van realitzar diversos projectes relacionats amb l’estacionament d’autocaravanes i vehicles camperitzats.

Posteriorment, entre el 2020 i el 2021, el Consell ha dut a terme un projecte territorial de desplegament de zones d’autocaravanes a diversos municipis: Castellar de n’Hug, Vilada, Borredà, Cercs, Avià i Montmajor. En aquest sentit, el conseller Abel Garcia ha explicat que «hem donat continuïtat a l’estratègia iniciada en el seu moment».