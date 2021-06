Gironella ha engegat una campanya de promoció turística anomenada «10 històries, 10 racons», amb la qual es dona el protagonisme a 10 gironellencs i gironellenques de diferents edats, que presenten el seu indret preferit i expliquen les vivències i experiències que hi han viscut. L’objectiu és convidar els turistes a visitar aquests racons.

La campanya inclou la col·locació de banderoles a la via pública i la difusió d’imatges i vídeos tant a les xarxes socials de l’Ajuntament de Gironella com a visitgironella.cat. El regidor de Turisme del consistori berguedà, Lluís Vall, ha assenyalat que «no n’hem fet un circuit perquè de rutes ja n’hi ha vàries».

Sobre la iniciativa que siguin veïns i veïnes del poble els encarregats de promocionar els indrets, Vall considera que «ells són qui poden explicar més bé aquests espais. Hem volgut fugir dels típics ‘influencers’, volíem que la gent del poble se sentís interpel·lada», manifesta l’edil.

D’altra banda, l’alcalde del municipi, David Font, va afirmar en la presentació de la campanya que «volem obrir-nos al turisme i que la gent s’aturi a Gironella, ja sigui per comprar al comerç local, assistir a la varietat d’oferta d’esdeveniments, gaudir de la nostra piscina o bé per estar-se a la zona d’autocaravanes. Ha arribat l’hora que la vila es posi de gala per rebre a tothom», va destacar el batlle.

Racons repartits per tot el nucli

Els 10 punts que formen part de la iniciativa estan distribuïts per tot el terme municipal. Es tracta de la plaça de la Vila, el passeig de Cal Metre, el Pont Vell, el mirador de Gironella des del pont de les Eres, el nucli històric i el barri de Cap del Pla, pel que fa al nucli de població principal, i de la Torre de l’Amo de cal Bassacs i Viladomiu Nou, l’ermita de Sant Marc i la ruta de les colònies, pel que fa a la resta del terme. Ona Carbonell, amb només cinc anys, és la vilatana més petita que explica el seu racó preferit, mentre que Dolors Ballús, que en té 90, és la veïna més gran que hi participa.